Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları! 120 ay vadeli 250.000 kredisi hesaplama!



KONUT KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kimi zaman satın almak istenen yeni bir araç, kimi zaman yeni bir ev, kimi zamansa beklenmedik bir ihtiyaç, tüketicileri kredi kullanmaya yönlendirebiliyor. İlgili bankaların her türlü talebiniz için farklı koşullarda çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Seçtiğiniz kredi türü, geri ödeme süresi ve kullanmayı planladığınız kredi miktarına bakılarak, bankamızın sunduğu güncel faiz oranları üzerinden kredi hesaplama işlemleri yapılır ve örnek plan tablo halinde görüntülenir.



KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.