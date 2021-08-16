Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları! 120 ay vadeli 250.000 kredisi hesaplama!

Konut kredisi faiz oranları açıklandı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve vade oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Bankalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle detaylı indirimler uygulamaya devam ediyor. Kamu bankalarının başlattığı bu uygulamaya Türkiye'de tespit edilen özel bankalarda katıldı. Kredi faiz tutarı hesaplama: Hesaplamanızı yaptıktan sonra göreceğiniz toplam geri ödeme tutarından; kullanmak dilediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınızda ödeyeceğiniz aşağı yukarı faiz sayısını bulabilirsiniz. Aylık olarak ne kadar faiz tahsil edileceğini ise ödeme planında görebilirsiniz. Peki Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? En ideal konut kredisi hangi bankada?
Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi
Banka Ziraat Bankası
Kredi Türü Konut Kredisi
Kredi Adı Konut Ürün Paketi
Minimum Vade 3 Ay
Maksimum Vade 120 Ay
Minimum Kredi Tutarı 10.000 TL
Maksimum Kredi Tutarı 1.500.000 TL
Maksimum Kredi Karşılama Oranı % 80
Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi
Banka Vakıfbank
Kredi Türü Konut Kredisi
Kredi Adı SarıPanjur Konut Kredisi
Minimum Vade 3 Ay
Maksimum Vade 120 Ay
Minimum Kredi Tutarı 10.000 TL
Maksimum Kredi Tutarı 1.500.000 TL
Maksimum Kredi Karşılama Oranı % 80