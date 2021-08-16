Tek bir SMS ile ihtiyaç kredisi veren bankalar ve başvuru numaraları! 16 Ağustos Denizbank, Finansbank, Akbank, Aktifbank ve Fibabanka...

2021 senesinde şubeye gitmenize lüzum kalmadan SMS ile müracaat yapabileceğiniz bankalar kredi vermeye devam edecek. Denizbank, Finansbank, Akbank, Aktifbank ve Fibabanka kısa mesaj ile müracaat kabul eden bankalar arasında yer alıyor. Siz de bu bankalara cep telefonunuzdan kredi müracaatı yaparak acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bankaların sms ile müracaat numaraları ve başka detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Bankalardan 2021'de SMS yolu ile kredi alabilmek amacıyla yapılması lüzumen bütün bankaların bu kredi müracaat kanalı amacıyla açıkladığı SMS numarasına mesaj atmaktan ibaret. SMS ile kredi müracaat süreci alttaki aşamalardan geçilerek gerçekleşiyor:
SMS İle Kredi Nasıl Alınır?
Bankalardan 2021'de SMS yolu ile kredi almak için yapılması gereken tüm bankaların bu kredi başvuru kanalı için açıkladığı SMS numarasına mesaj atmaktan ibaret. SMS ile kredi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan geçilerek gerçekleşiyor:
Kredi başvurusu yapacak kişi kredi almak istediği bankanın 4 haneli SMS hattına adını, soyadını, TC kimlik numarasını gönderiyor.
Banka kredi değerlendirme sistemi anında TC kimlik numarası üzerinden kişinin bankalar arası değerlendirme sisteminde kayıtlı olan kredi skoru üzerinden değerlendirme yapıyor.
Burada kişinin öncellikle kredi alır durumda olup olmadığına bakılıyor. Şayet örneğin kişinin haciz veya yasal takip gibi bir durumu varsa bu durumda doğrudan kredi başvurusu ret edilebiliyor.
Kişinin tüketici kredisi alma durumu elverişli ise ikinci aşamaya geçiliyor. Burada kişinin serbest olan kredi limiti sorgulanıp yine kısa mesaj yolu ile ne kadar tutarda ihtiyaç kredisi kullanabileceği bildiriliyor.
Alınan ön onay sonrası kişi kimliği ile en yakın şubeye giderek kredisini kullanabiliyor.