Sanay ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran dönemi teşvik belgeli yatırım verilerini paylaştı: 22 bin kişiye iş imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran dönemi teşvik belgeli yatırım verilerini paylaştı. Buna göre; bu yılın Haziran ayında bin 36 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Toplam sabit yatırım tutarı 16.9 milyar lira olurken, bu yatırımlarla 22 bin 195 kişilik istihdam öngörüldü. Bin 36 adet belgenin 573 adedi komple yeni yatırım, 386 adedi tevsi, 77 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştu. Haziran ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16.9 milyar liralık sabit yatırım tutarının 10.9 milyar lirası komple yeni yatırımdan oluştu.