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    • Ekonomi
    • 16.08.2021 11:48
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    • 16.08.2021 11:48
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    ÖTV son dakika indirimi sıfır ve 2. el araç fiyatlarında binlerce lira düşüş! Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları...

    Resmi gazetede yayınladı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı. Arabasını değiştirmek isteyen vatandaşlar merakta ÖTV’de oluşturulan düzenlemeler hangi vasıtaları kapsıyor? Sıfır vasıta fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi ikinci el vasıta fiyatları düşecek mi? Resmi gazetede yayınlanan son düzenlemeler ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye, matrah limiti 85 bin TL’yi aşıp 130 bin TL’yi geçmeyen ve yüzde 50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu vasıtalarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. İşte Skoda, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları listesi...

    takvim.com.tr
    Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları listesi...

    Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıfır binek otomobillerde ÖTV matrah limitlerinde düzenleme yapıldı. Oto galericiler uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşünün ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını belirttiler. Sektör temsilcileri de bu düzenlemeden umutlular. Yeni matrah uygulamasına göre sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 20'ye varan düşüşler bekleniyor. Peki alınan bu karar ikinci el otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacak, ikinci el araba fiyatları da düşecek mi? Konuyla alakalı açıklama yapan sektör temsilcileri ikinci el vasıta fiyatlarında önümüzdeki zamanlarda 'sınırlayıcı indirimler' olmasını öngörüyor.

    ÖTV İndirim Sonrası Güncel Araba Fiyatları

    Fiat 2021 otomobil fiyatları

    Fiat Yeni Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 299,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 249,917 düşüş 49,983

    Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP eski fiyatı 280,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 234,083 düşüş 46,818

    Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 309,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 258,250 düşüş 51,650

    Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT eski fiyatı 278,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 232,417 düşüş 46,483

    Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT eski fiyatı 318,100 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 265,084 düşüş 53,016

    Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 285,900 olan araç ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 238,251 düşüş 47,649

    Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 295,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 246,584 düşüş 49,316

    Fiat Yeni Egea Hatchback Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 293,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 244,917 düşüş 48,983

    Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.3 M.Jet 95 HP eski fiyatı 282,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 235,750 düşüş 47,150

    Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 303,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 253,250 düşüş 50,650

    Fiat Yeni Egea Station Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 299,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 249,917 düşüş 49,983

    Fiat Yeni Egea Station Wagon Lounge 1.0 Firefly 100 HP eski fiyatı 280,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 234,083 düşüş 46,818

    Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.3 M.Jet 95 HP eski fiyatı 290,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 242,417 düşüş 48,483

    Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 309,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 258,250 düşüş 51,650

    2021 Toyota Araba Fiyatları

    Toyota Corolla Flame 1.5 M eski fiyat 306,100 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 255,084 düşüş 51,016

    Toyota Corolla Flame 1.5 Multidrive Otomatik eski fiyatı 317,350 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 264,457 düşüş 52,893

    Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel eski fiyatı 288,950 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 240,791 düşüş 48,159

    Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Otomatik eski fiyatı 297,400 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 247,834 düşüş 49,566

    Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S 311 eski fiyatı 350 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 259,459 düşüş 51,891

    Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S eski fiyatı 279,250 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 232,709 düşüş 46,541

    Toyota Yaris Dream 1.5 X-Pack M.drive S eski fiyatı 285,600 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 238,000 düşüş 47,600

    Toyota Yaris Flame 1.5 M.drive S eski fiyatı 296,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 246,667 düşüş 49,333

        2021 Renault Araba Fiyatları

        Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg eski fiyatı 301,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 251,582 düşüş 50,318

        Renault Captur Touch 1.0 Tce 90 bg Manuel eski fiyatı 312,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 260,001 düşüş 51,999

        2020 Peugeot 2008

        Peugeot 2008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT eski fiyatı 306,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 255,000 düşüş 51,000

        Peugeot 2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT eski fiyatı 311,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 259,167 düşüş 51,833

        Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT eski fiyatı 312,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 260,001 düşüş 51,999

        Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik eski fiyatı 292,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 243,333 düşüş 48,667

        Peugeot 308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik eski fiyatı 311,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 259,167 düşüş 51,833

        Peugeot 308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik eski fiyatı 314,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 261,666 düşüş 52,334

        Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 eski fiyatı 295,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 245,834 düşüş 49,166

        Peugeto Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 eski fiyatı 313,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 260,833 düşüş 52,167

        Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 eski fiyatı 287,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 239,166 düşüş 47,834

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT eski fiyatı 279,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 232,500 düşüş 46,500

        Peugeot 2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT eski fiyatı 288,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 240,000 düşüş 48,000

        Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT eski fiyatı 289,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 240,833 düşüş 48,167

        2021 Dacia fiyatları

        Dacia Logan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp eski fiyatı 291,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 243,249 düşüş 48,651

        Dacia Logan Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp eski fiyatı 303,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 252,499 düşüş 50,501

        Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 eski fiyatı 296,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 247,416 düşüş 49,484

        Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 eski fiyatı 303,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 252,499 düşüş 50,501

        2021 Hyundai fiyatları

        Hyundai i20 Style Plus 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT eski fiyatı 283,234 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 236,028 düşüş 47,206

        Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik eski fiyatı 285,550 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 237,959 düşüş 47,591

        Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT eski fiyatı 297,250 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 247,708 düşüş 49,542

        Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT eski fiyatı 298,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 248,333 düşüş 49,667

        Hyundai Bayon Elite 1.4MPI 6 AT (Benzinli) eski fiyatı 282,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 234,999 düşüş 47,001

        Hyundai Bayon Style 1.0T 7 DCT (Benzinli) eski fiyatı 296,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 246,667 düşüş 49,333

        Skoda 2021 fiyatları

        Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG eski fiyatı 302,500 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 252,083 düşüş 50,417

        Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG eski fiyatı 288,100 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 240,083 düşüş 48,017

        Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG eski fiyatı 316,800 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 264,001 düşüş 52,799

        2021 Opel fiyatları

        Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP eski fiyatı 289,500 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 241,249 düşüş 48,251

        Opel Corsa Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP eski fiyatı 281,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 234,916 düşüş 46,984

        Opel Corsa Ultimate 1.2 Benzinli AT-8 130 HP eski fiyatı 299,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 249,917 düşüş 49,983

        Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 eski fiyatı 300,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 250,000 düşüş 50,000

        Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BlueHDi 120 HP – EAT6 eski fiyatı 317,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 264,167 düşüş 52,833

            2021 Honda Fiyatları

            Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik eski fiyatı 312,600 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 260,447 düşüş 52,153

            2021 FORD fiyatları

            Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M eski fiyatı 280,500 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 233,750 düşüş 46,750

            Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M 5 Kapı eski fiyatı 288,600 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 240,501 düşüş 48,099

            Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik eski fiyatı 305,300 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 254,416 düşüş 50,884

            Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı eski fiyatı 308,300 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 256,917 düşüş 51,383

            RANGER 2.0L EcoBlue 170PS / XLT / 4x2 / 6 Speed Manual / Diesel 344,600.00 TL

            RANGER 2.0L EcoBlue 170PS / XLT / 4x2 / 10 Speed Auto / Diesel 363,500.00 TL

            RANGER 2.0L EcoBlue 170PS / XLT / 4x4 / 6 Speed Manual / Diesel 380.000,00 TL

            RANGER 2.0L EcoBlue 170PS / XLT / 4x4 / 10 Speed Auto / Diesel 398,900.00 TL

            RANGER 2.0L EcoBlue 213PS / Wildtrak / 4x4 / 10 Speed Auto / Diesel 474,100.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / TrendX / 4 Doors / 6 Speed Manual / Petrol 280,500.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / TrendX / 5 Doors / 6 Speed Manual / Petrol 288,600.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / TrendX / 4 Doors / 6 Speed Automatic / Petrol 305,300.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / TrendX / 5 Doors / 6 Speed Automatic / Petrol 308,300.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / TrendX / 4 Doors / 6 Speed Manual / Diesel 328,500.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / TrendX / 5 Doors / 6 Speed Manual / Diesel 328,500.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / TrendX / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 352,50,00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / TrendX / 4 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 352,50,00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / TrendX / Station Wagon / 6 Speed Manual / Diesel 339,500.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / TrendX / Station Wagon / 8 Speed Automatic / Diesel 363,400.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / Titanium / 4 Doors / 6 Speed Manual / Petrol 341,200.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / Titanium / 5 Doors / 6 Speed Manual / Petrol 341,200.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / Titanium / 4 Doors / 6 Speed Manual / Diesel 363,400.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / Titanium / 4 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 376,200.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / Titanium / 4 Doors / 6 Speed Automatic / Petrol 359.000.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / Titanium / 5 Doors / 6 Speed Manual / Diesel 363,400.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / Titanium / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 376,200.00 TL

            FOCUS 1.5L Ti-VCT 123PS / Titanium / 5 Doors / 6 Speed Automatic / Petrol 359.000.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / Titanium / Station Wagon / 6 Speed Manual / Diesel 374,400.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / Titanium / Station Wagon / 8 Speed Automatic / Diesel 398,500.00 TL

            FOCUS 1.0L EcoBoost 125PS / ST-Line / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Petrol 382,500.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / ST-Line / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 406,100.00 TL

            FOCUS 1.0L EcoBoost 125PS / ST-Line / Station Wagon / 8 Speed Automatic / Petrol 394,500.00 TL

            FOCUS 1.5L EcoBlue 120PS / ST-Line / Station Wagon / 8 Speed Automatic / Diesel 416,600.00 TL

            KUGA 1.5L EcoBoost 120PS / Style / SUV / 6 Speed Manual / Petrol 395,000,00 TL

            KUGA 1.5L EcoBlue 120PS / Style / SUV / 6 Speed Manual / Diesel 411,100.00 TL

            KUGA 1.5L EcoBlue 120PS / Style / SUV / 8 Speed Automatic / Diesel 424,400.00 TL

            KUGA 1.5L EcoBlue 120PS / Titanium / SUV / 8 Speed Automatic / Diesel 460,200.00 TL

            KUGA 1.5L EcoBlue 120PS / ST-Line / SUV / 8 Speed Automatic / Diesel 509,600.00 TL

            KUGA 2.5L 225PS/ST-Line/ SUV / Auto / Petrol / Electric (Rechargeable Hybrid) 1,255,200.00 TL

            PUMA 1.0L EcoBoost 95PS / Style / SUV / 6 Speed Manual / Petrol 302,300.00 TL

            PUMA 1.0L EcoBoost 125PS / Style / SUV / 7 Speed Automatic / Petrol 326,700.00 TL

            PUMA 1.0L EcoBoost 125PS / ST-Line / SUV / 7 Speed Automatic / Petrol 396,500.00 TL

            PUMA 1.0L EcoBoost 155PS / ST-Line / SUV / 6 Speed Manual / Petrol / Mhev 398,900.00 TL

            ECOSPORT 1.0L EcoBoost 125PS / Style / SUV / 6 Speed Automatic / Petrol 294,200.00 TL

            ECOSPORT 1.0L EcoBoost 125PS / ST-Line / SUV / 6 Speed Automatic / Petrol 333,400.00 TL

            MONDEO 2.0L EcoBlue 190PS / Titanium / 4 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 979,900.00 TL

            S-MAX 2.0L TDCi 190PS / Titanium / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 1,063,800.00 TL

            GALAXY 2.0L TDCi 190PS / Titanium / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 1,090,700.00 TL

            UZMANLAR YANITLADI İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

            Sıfır binek otomobillerde geçerli ÖTV indirimi yapıldı. Peki ikinci el vasıta fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? Eksperler Sıfır vasıta fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirtti. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen yurttaşların eski vasıtalarını elden çıkaracaklarını bildiren eksperler bunun neticesinde ikinci el vasıta piyasasında belirli bir hareketlenme olacağını vurguladı. ÖTV'de oluşturulan düzenlemelerde pek çok marka aracın fiyat listeleri de oluşturulan değişiklikten nasibini aldı. modellere göre fiyat düşüşlerinin 50-60 bin TL'ye ulaşabildiği ilgi çekti. Yapılan ÖTV indirimlerinin ikinci el piyasasında da fiyat oynamalarına neden olabileceği belirtiliyor.

            ÖTV İNDİRİMİ İKİNCİ EL FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

            Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

            OYDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için hükümet yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile hükümet yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.
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            Haberler Ekonomi ÖTV son dakika indirimi sıfır ve 2. el araç fiyatlarında binlerce lira düşüş! Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları...
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