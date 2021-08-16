Kira yardım başvurusu 2021... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Kira yardım desteğini alabilmek amacıyla ilk şart, kira desteği müracaatı yapan bireyin kaldığı hane gelirlerinin tespit edilen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek amacıyla bu şartın dışında müracaat yapan bireyin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Hem de sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir şahsa de kira yardımı verilmiyor.