Kira yardım başvurusu 2021... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

Kaymakamlıklar ise bu prosedür amacıyla bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor. Kira yardımı müracaatı nasıl yapılır inceleyen vatandaşlar, kira yardımı alabilmek amacıyla nereye müracaatlacağını bilmiyor. Kira yardımı alabilmek isteyen bir şahıs ilk önce varolduğu ilçenin kaymakamlığının içeriğinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatte bulunması gerekiyor. Pandemi döneminde çaresiz kalan çoğu vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı.
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve gereksinim sahibi vatandaşlara ulaştırılması dilenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi hali iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verdiği kira yardımının asıl hedefi evsiz olan kişilerin barınma yardımını karşılamasına destek olmak.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Kira yardım desteğini alabilmek amacıyla ilk şart, kira desteği müracaatı yapan bireyin kaldığı hane gelirlerinin tespit edilen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek amacıyla bu şartın dışında müracaat yapan bireyin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Hem de sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir şahsa de kira yardımı verilmiyor.