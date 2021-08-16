Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.08.2021 10:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 10:19
    ABONE OL

    Aşı yaşı kaça indi, düştü? 18 yaş altı aşılama başladı mı? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş aşı ne zaman?

    Aşılamayla ilgili bugün yeni kararlar alındı. Bilindiği üzere son olarak aşılama yaşının 18 yaşına indiği duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar aşı yaşının kaça düştüğünü araştırmaya başladı. Peki, aşı yaşı kaça indi, düştü? 18 yaş altı aşılama başladı mı? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş aşı ne zaman? İşte son gelişmeler...

    Aşı yaşı kaça düştü? Sağlık Bakanlığı açıkladı!

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama ile ilgili yeni kararlar alındı ve vatandaşlara duyuruldu. Peki, aşı yaşı kaça indi, düştü? 18 yaş altı aşılama başladı mı? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş aşı ne zaman? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

    AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

    15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

    İşte alınan kararlar;

    YENİ KARARLAR ALINDI

    Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

    Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

    Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

    Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

        PCR TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR BİR AY SONRA AŞI OLABİLECEK

        PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.

        Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 83 milyon 549 bin 131 oldu.

        Kovid-19'la mücadelede son bir haftada, 2 milyon 246 bin 696'sı birinci doz, 4 milyon 43 bin 586'sı ikinci doz ve 1 milyon 65 bin 446'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı yapıldı.

        İYİLEŞENLERİN SAYISI 14 BİN 426 OLDU

        Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

        Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 51 bin 257, ikinci doz aşı sayısı 32 milyon 961 bin 812 oldu.

        Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 83 milyon 632 bin 885'e yükseldi.

            18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.

            En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

            En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yangında kül olan umutlar yardımlaşma ile yeşeriyor
            Haberler Ekonomi Aşı yaşı kaça indi, düştü? 18 yaş altı aşılama başladı mı? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş aşı ne zaman?
                SON DAKİKA