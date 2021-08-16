Aşı yaşı kaça indi, düştü? 18 yaş altı aşılama başladı mı? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş aşı ne zaman?

İYİLEŞENLERİN SAYISI 14 BİN 426 OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 51 bin 257, ikinci doz aşı sayısı 32 milyon 961 bin 812 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 83 milyon 632 bin 885'e yükseldi.