Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama ile ilgili yeni kararlar alındı ve vatandaşlara duyuruldu. Peki, aşı yaşı kaça indi, düştü? 18 yaş altı aşılama başladı mı? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş aşı ne zaman? İşte son dakika gelişmesinin detayları...
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.
İşte alınan kararlar;
YENİ KARARLAR ALINDI
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.
Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.
Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.