Otoda fiyat düştü

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe girildi. Araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV oranları ise korundu. Uzun süreden beri beklenen yeni düzenlemeyle birlikte sıfır kilometre bazı otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek. Düzenleme en çok Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobiller ile hibrit modellere yarayacak.

NELER YAPILDI?

1600 cc altı otomobillerde; 85 bin liraya kadar uygulanan yüzde 45 ÖTV oranı 92 bin liraya çıktı. 85 bin ile 130 bin lira arasına uygulanan yüzde 50'lik ÖTV oranı ise 92 bin ile 150 bin lira arasına uygulanacak. Böylece daha pahalı araba alan da düşük vergi ödeyecek.

1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan fiyat eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan fiyat eşiği 170 bin liraya yükseltildi.

DÜZENLEME NE GETİRECEK?

YÜZDE 45 ÖTV oranı için fiyatın 92 bin liraya çıkarılmasıyla, vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 5 bin ile 17 bin lira arasında değişen tutarlarda düşeceği tahmin ediliyor.

AYNI şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılması neticesinde de vergiler dahil satış fiyatı 230 bin 100-318 bin 600 lira olan otomobillerin fiyatında 26 bin lira ile 53 bin lira arasında düşüş bekleniyor. Hibrit otomobillerde ise 60 bin liraya varan fiyat indirimi öngörülüyor.

SEKTÖR İÇİN CAN SUYU

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç: Piyasa hareketlenecek ve düzenleme daralan otomotiv sektörüne can suyu olacak.

SATIŞLARDA ARTIŞ YAŞANIR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik: Rekabet gücünü artırarak ihracata dolaylı pozitif yansıyacağını bekliyoruz. Satışlara da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

ÇEVRE DOSTU BİR KARAR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin: Bu düzenleme son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevrenin koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir.

YERLİ ÜRETİME DESTEK OLUR

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Ülkemizde üretilen yerli modellerin çok büyük kısmının yeniden yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer almasını sağlayacak.

YÜZDE 17 İNDİRİM

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yeni matrah düzenlemesinin baremler arasındaki geçişlerde yüzde 5-17 oranlarında indirim olarak yansıyacağını söyleyebiliriz.