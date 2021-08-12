SON DAKİKA! Piyasanın gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! PPK Toplantısı sonrası faiz ne olacak?

Bu gelişmelerle New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,62 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,16 gerileyerek negatif ayrışmasını sürdürdü. Dolar endeksi ve tahvil faizleri tarafında ise düşüş gözlendi. Enflasyon verisi sonrası ilk etapta yüzde 1,38 seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, detayların anlaşılmasıyla düşüşe geçti ve yüzde 1,34 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,35 seviyesine sınırlı yükseliş kaydettiği görülüyor. Dolar endeksi ise dün 93,2 seviyelerinden düşüşe geçerek günü 92,9'dan tamamlamasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

Avrupa borsaları, pozitif bilançolardan ve ABD enflasyon verisinden bulduğu destekle üst üste yükselişini 8'inci güne taşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Almanya'da DAX 30 endeksi ise gün içinde 15.887 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı. Avro/dolar paritesi dün dolar endeksindeki gevşemenin etkisiyle 6 günlük yükselişine ara vererek yüzde 0,2 değer kazandı ve 1,1739'dan kapandı. Parite bugün ise 1,17 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşirken, sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerin altında kaldı.

Asya tarafında pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesi dikkati çekerken, bu gelişmede bölgede artan Kovid-19 vaka sayılarına dair endişeler etkili oldu. Öte yandan Çin'de beklentilerin altında ve yılın en düşük seviyesinde gerçekleşen kredi genişlemesi verilerinin yanı sıra regülatörlerin önemli endüstrilerde düzenlemelere aktif bir şekilde devam edeceği mesajı ve online sigorta sektörüne yönelik uyarıları pay piyasalarını baskılayan gelişmeler olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.