Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üniversite öğrencilerine müjde! KYK borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)

    Genç istihdamını artırmak için eylem planı hazırlanırken, öğrenim kredisi borçlarının ertelenmesi ya da silinmesi gündemde. Buna göre, genç girişimcilerin üniversite kredilerine erteleme veya borçların silinme imkanı getirilmesi planlanıyor.

    Gençlerin borcu siliniyor

    Genç istihdamını artırmak için eylem planı hazırlanırken, öğrenim kredisi borçlarının ertelenmesi ya da silinmesi gündemde. Buna göre, genç girişimcilerin üniversite kredilerine erteleme veya borçların silinme imkanı getirilmesi planlanıyor.

    2022 sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemeyle, genç girişimcilerin şirketlerine, yeni mezun istihdam etmeleri şartıyla kredi borçlarının yapılandırılması sağlanacak. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tartışmaya açılan taslağa göre; 2023 sonuna kadar, siber güvenlik alanında, eğitim-sektör işbirliği protokolleri yapılacak. İnsan kaynağının, üniversite sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesi sağlanacak.

    13.8 MİLYON KİŞİ BES'LENDİ
    Bireysel     Emeklilik Sistemi'nde (BES) yepyeni bir dönem başladı. Ebeveynlere, 18 yaşını tamamlamış çocukları için birikim yapabilme imkanı tanınırken; sistem de rekora koştu.

        Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gönüllü BES sisteminde yer alan katılımcı sayısının 6 milyon 906 bin 880, Otomatik Katılım Sistemi'nde yer alan çalışan sayısının ise 6 milyon 868 bin 168 kişiye ulaştığını açıkladı. BES fon tutarı ise 147 milyar 252 milyon lira olarak gerçekleşti. BARIŞ ŞİMŞEK.

        ÜRETİCİDE 1 TL MARKETTE 10 TL
        Domateste         tarlamarket fiyatları arasındaki uçurumun bir örneği daha ortaya çıktı. Tokat'ta tarladan 1 liraya çıkan domates, markette 10 lirayı buldu. Hasatın başlarında 1.5 liradan sezona giren domates, üretimin artmasıyla 1 liraya düştü. Fakat bu düşüş market fiyatlarına yansımadı. Fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıklarını dile getirdi. Üretici Yahya Özer, 'Domatesin bana maliyeti 1 lira, satıyorum 1 lira. Ekim yapan azalıyor" dedi.

        SUDA ÇÖZÜNEN AKILLI SAAT
        Giyilebilir teknolojilerde yenilikler tüm hızıyla sürerken, bu alanda geri dönüşüm de önem kazandı. Çin'deki Tianjin Üniversitesi'nde dünyanın ilk suda çözülebilen akıllı saati geliştirildi. 40 saat boyunca sıvıya maruz kaldığında, bu cihazdan geriye yalnızca metal parçaları kalıyor.

            İHRACATA GENÇLİK AŞISI
            Türkiye             İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM projesini hayata geçirdi. Kuruluş aşamasında tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer aldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Genç TİM'i 40 yaşına kadar olan üyeler için kurguladık. 5 yıl içinde üye sayısını 500'lere çıkaracağız" dedi.

            HEDEFİ BÜYÜTTÜ
            Türk Telekom ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. İkinci çeyrek mali sonuçlarla ilgili bilgi veren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15.8 milyar lira gelir elde ettik. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 7.8 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 49.6 oldu. Yılın ilk yarısında 2.6 milyar lira net kâr elde eden Türk Telekom'un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2.7 milyar liraya yükseldi. Abone sayımız 50.7 milyona ulaştı" dedi. Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 2 milyon olduğunun altını çizen Önal, şöyle konuştu: "2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 16'dan yaklaşık yüzde 17'ye, FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15.4 milyar liradan yaklaşık 15.8 milyar liraya, yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar liradan yaklaşık 8.5 milyar liraya yükseltiyoruz."

            EFSANE AYAKKABI 500 BİN DOLAR
            Geçen             yıl geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant'ın ilk NBA maçında giydiği ayakkabı açık artırmaya çıkarılıyor. Bryant'ın L.A. Lakers formasıyla Minnesota Timberwolves takımına karşı mücadele ettiği 3 Kasım 1996'daki maçta giydiği ve bir hayranına hediye ettiği ayakkabının minimum açık artırma fiyatı 100 bin dolar. Ancak 500 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İP lideri Meral Akşener’e gerçekler ağır geldi
            Haberler Ekonomi Üniversite öğrencilerine müjde! KYK borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)
                SON DAKİKA