Üniversite öğrencilerine müjde! KYK borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)

HEDEFİ BÜYÜTTÜ

Türk Telekom ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. İkinci çeyrek mali sonuçlarla ilgili bilgi veren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15.8 milyar lira gelir elde ettik. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 7.8 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 49.6 oldu. Yılın ilk yarısında 2.6 milyar lira net kâr elde eden Türk Telekom'un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2.7 milyar liraya yükseldi. Abone sayımız 50.7 milyona ulaştı" dedi. Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 2 milyon olduğunun altını çizen Önal, şöyle konuştu: "2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 16'dan yaklaşık yüzde 17'ye, FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15.4 milyar liradan yaklaşık 15.8 milyar liraya, yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar liradan yaklaşık 8.5 milyar liraya yükseltiyoruz."