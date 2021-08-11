Üniversite öğrencilerine müjde! KYK borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)

Genç istihdamını artırmak için eylem planı hazırlanırken, öğrenim kredisi borçlarının ertelenmesi ya da silinmesi gündemde. Buna göre, genç girişimcilerin üniversite kredilerine erteleme veya borçların silinme imkanı getirilmesi planlanıyor.
2022 sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemeyle, genç girişimcilerin şirketlerine, yeni mezun istihdam etmeleri şartıyla kredi borçlarının yapılandırılması sağlanacak. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tartışmaya açılan taslağa göre; 2023 sonuna kadar, siber güvenlik alanında, eğitim-sektör işbirliği protokolleri yapılacak. İnsan kaynağının, üniversite sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesi sağlanacak.
13.8 MİLYON KİŞİ BES'LENDİ
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yepyeni bir dönem başladı. Ebeveynlere, 18 yaşını tamamlamış çocukları için birikim yapabilme imkanı tanınırken; sistem de rekora koştu.