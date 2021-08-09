TUSAŞ, Boeing 737’nin motor kapağını üretecek

Motor kapaklarının uçaklardaki işlevi, hava girişi ve ters itme sistemi arasında motor fan kasası üzerinde aerodinamik bir yüzey oluşturarak motora monte komponent ve donanımları korumaktır. Her bir motorun çevresinde, motor fan kasası üzerindeki motor parça ve donanımlarının servis ve bakımını sağlamak üzere açılabilen iki motor kapağı bulunmaktadır.

Anlaşma ile ilgili görüşlerini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Şirketimiz yarım asırlık tecrübesi ile hava yapısalları alanında rüştünü ispatlamış üreticiler arasında yer almaya devam ediyor. Bir yandan ülkemizin havacılık alanında beka projelerini üretirken, diğer taraftan dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Anlaşma kapsamında Boeing için üretimini gerçekleştireceğimiz motor kapağı üretimi için heyecanlıyız. Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Boeing yetkilerini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.