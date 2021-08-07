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    TMSF müjdeli haberi verdi: 'Evim' mağdurları kurtulacak

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinde izleyeceği yol haritasını belirledi. Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı.

    ’Evim’ mağdurları kurtulacak

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinde izleyeceği yol haritasını belirledi. Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı.

    TMSF tarafından yapılan açıklamada, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetvelinin düzenleneceği ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacağı kaydedildi. Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklar. Teslimat alanlar ise, taksitli borçlarını ödemeye devam edecek.

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