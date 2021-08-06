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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 11:42
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    • 06.08.2021 11:42
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    Ve netleşti! Milyonlarca işçiye 1.556 TL yeni destek verilecek! Tüm vergi ve primler 1 yıl boyunca karşılanacak!

    Pandemi ile birlikte başlayan destekler ihtiyaçlara göre devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan ve yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha eklendi. Başkan Erdoğan’ın müjdesini verilen prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 TL destek verilecek. Bu program önümüzdeki zamanlarda düzenlemeler ile uygulanmaya başlanacak. Yeni işçi ve çalışan alanlara prim ve vergi teşviki ile alakalı bütün detaylar… Buna göre işçinin asgari ücret üzerinden bütün vergi ve primlerini devlet karşılayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem husus ile alakalı detayları yazdı...

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! 1.556 TL yeni destek verilecek! Tüm vergi ve primlerin...

    Başkan Erdoğan verdiği müjde de prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 TL destek verileceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detayları ile ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak, tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.

    DESTEK PAKETLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

    Pandemi ile birlikte başlayan destekler ihtiyaçlara göre devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan ve yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha eklendi.

    BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ İŞÇİNİN TÜM VERGİ VE PRİMLERİ 1 YIL BOYUNCA KARŞILANACAK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurdu.

    Başkan Erdoğan, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" açıklaması yapmıştı.

        YASAK KALKTI İSTİHDAMA DESTEK GELDİ

        1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu.

        Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle birlikte canlanma yaşanması yeni eleman ihtiyacını da doğurmuş oldu. Bu sektörler başta olmak üzere mevcut elemanlarını artıran işletmeler teşvikten de yararlanmış olacak.

        KADIN VE GENÇ İŞÇİ ALANLAR İÇİN 18 AY OLARAK UYGULANACAK

        Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.

        Teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Böylece hem işçi için ödenen SGK primleri hem de işveren SGK primleri karşılanacak. Buna ilaveten işçi maaşından alınan gelir vergisi ve damga vergisini de işverenler ödemeyecek.

        Burada teşvik süresi 12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alanlar için 18 ay olarak uygulanacak.


        ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI

        Belirtilen kırmızı renkler devletin karşılayacağı bölümlerdir.

        Asgari ücret 3.577,50

        SGK primi % 14 500,85

        İşsizlik sig. primi % 1 35,78

        Gelir vergisi % 15 187,82

        Asgari geçim indirimi 268,31

        Damga vergisi % 0,759 27,15

        Net asgari ücret 2.825,90

        İşverene Maliyet

        Asgari ücret 3.577,50

        SGK primi % 15.5 (işveren payı) 554,51 – 733,38 (% 20,5)

        İşveren işsizlik sigorta primi (% 2) 71,55

        İşverene toplam maliyet 4.203,56

        Devletin Ödeyeceği Tutar

        Toplam vergi teşviki 214,97 TL Damga ve Gelir Vergileri

        Toplam prim teşviki 1.341,56 TL
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Milyonlarca işçiye 1.556 TL yeni destek verilecek! Tüm vergi ve primler 1 yıl boyunca karşılanacak!