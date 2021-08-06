Ve netleşti! Milyonlarca işçiye 1.556 TL yeni destek verilecek! Tüm vergi ve primler 1 yıl boyunca karşılanacak!

Başkan Erdoğan verdiği müjde de prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 TL destek verileceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detayları ile ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak, tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.
DESTEK PAKETLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Pandemi ile birlikte başlayan destekler ihtiyaçlara göre devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan ve yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha eklendi.
BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ İŞÇİNİN TÜM VERGİ VE PRİMLERİ 1 YIL BOYUNCA KARŞILANACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" açıklaması yapmıştı.