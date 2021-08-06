Parası olanlar yaşadı! Bankalara akın etti! 30.000-50.000 ve 100.000 TL’nin 30 günlük faiz getirisi ne kadar olur?

30.000-50.000-100.000 TL 30 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar Olur?

Bütün bankalarda 2 faklı hesap prosedürü olur bunlardan birisi vadesiz hesap öteki ise vadeli hesaptır. Vadeli hesaplarımız 1, 3, 6 ay ya da 1 sene gibi vadeler yapılır. Vadeli boyunca paranın çekilmezsin koşulu ile vadeli zamanı uzadıkça getirisi değişkenlik gösterebilir. Hesaba yatırdığınız para miktarı arttıkça faiz seviyesi miktarı ona göre artış göstermektedir. Hangi banka ile çalışıyorsanız ya da çalışmak istiyorsanız bankaya giderek ya da şimdi çoğu banka mobil program üzerinden canlı destek sağlayarak ve program üzerinden kendimiz hesabımıza vadeli hesap ekleyebiliriz.

Hesabınızı açtıktan sonra istediğiniz sürede para yatırıp buna göre hesabınızda artışı bekleyebilirsiniz. Her banka kendine göre faiz hesaplaması yaparak kişilere imkanlar sunar. Bu imkanlar dahilinde kişiler hesaplarına ekleme yapıp faiz oranı ile artması gerekir. 100 TL için sunulan faiz oranları her bankada farklı olduğu için 30 gün içinde uygulanan faiz oranı bankaya göre değişir. Ancak yüksek faiz oranı istiyorsanız yüksek miktarda hesaba giriş yapmalısınız.