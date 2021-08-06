Parası olanlar yaşadı! Bankalara akın etti! 30.000-50.000 ve 100.000 TL’nin 30 günlük faiz getirisi ne kadar olur?

Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir. Hesabınızı açtıktan sonra istediğiniz sürede para yatırıp buna göre hesabınızda artışı bekleyebilirsiniz. Her banka kendine göre faiz hesaplaması yaparak kişilere imkanlar sunar.
30.000 TL 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ
50.000 TL 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ