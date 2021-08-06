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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 12:29
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    • 06.08.2021 12:29
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    Parası olanlar yaşadı! Bankalara akın etti! 30.000-50.000 ve 100.000 TL’nin 30 günlük faiz getirisi ne kadar olur?

    30.000-50.000 ve 100.000 TL aylık faiz getirisi oldukça merak ediliyor. Son dönemde bankaların faizleri yükseltmesiyle beraber vatandaşlar birikimlerini vadeli mevduat hesabına koyarak değerlendiriyor. Bu anlamda %19,50 ve %19,20 faiz oranları ise oldukça cazip. Mevduat faiziyle birlikte, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    30.000-50.000 ve 100.000 TL’nin 30 günlük faiz getirisi ne kadar olur?

    Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir. Hesabınızı açtıktan sonra istediğiniz sürede para yatırıp buna göre hesabınızda artışı bekleyebilirsiniz. Her banka kendine göre faiz hesaplaması yaparak kişilere imkanlar sunar.

    30.000 TL 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

    50.000 TL 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

        100.000 TL 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

        30.000-50.000-100.000 TL 30 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar Olur?

        Bütün bankalarda 2 faklı hesap prosedürü olur bunlardan birisi vadesiz hesap öteki ise vadeli hesaptır. Vadeli hesaplarımız 1, 3, 6 ay ya da 1 sene gibi vadeler yapılır. Vadeli boyunca paranın çekilmezsin koşulu ile vadeli zamanı uzadıkça getirisi değişkenlik gösterebilir. Hesaba yatırdığınız para miktarı arttıkça faiz seviyesi miktarı ona göre artış göstermektedir. Hangi banka ile çalışıyorsanız ya da çalışmak istiyorsanız bankaya giderek ya da şimdi çoğu banka mobil program üzerinden canlı destek sağlayarak ve program üzerinden kendimiz hesabımıza vadeli hesap ekleyebiliriz.

        Hesabınızı açtıktan sonra istediğiniz sürede para yatırıp buna göre hesabınızda artışı bekleyebilirsiniz. Her banka kendine göre faiz hesaplaması yaparak kişilere imkanlar sunar. Bu imkanlar dahilinde kişiler hesaplarına ekleme yapıp faiz oranı ile artması gerekir. 100 TL için sunulan faiz oranları her bankada farklı olduğu için 30 gün içinde uygulanan faiz oranı bankaya göre değişir. Ancak yüksek faiz oranı istiyorsanız yüksek miktarda hesaba giriş yapmalısınız.

        Vadeli Hesap Çeşitleri Nelerdir?

        Vadeli hesaplar bankadan bankaya göre değişerek farklı faiz oranları verilir. Verilen faiz oranları ile hesabınızdaki tutar belirli miktarlarda ve vade süresine göre artar. Vadenizin süresi bitene kadar hesabınızdan para çekemezsiniz. Eğer çekmeyi teklif ederseniz faiz oranı otomatik olarak düşer ve sadece bankadaki tutar size verilir. Vadeli hesapların belli başlı çeşitleri bulunur. Bu çeşitler vadeli yapılacak hesabın tutarına ve para çeşidine göre değişir. Vadeli Hesap Çeşitleri şu şekilde sıralanır.

        Dövize yatırım yapmak isteyenler için vadeli döviz hesabı

        E-vadeli hesap ile başkanının mobil uygulaması üzerinden hesabınızı takip edebilir ve para girişi yapabilirsiniz.

        Çeyiz hesabı ile evlenecek yada çeyiz ihtiyacı olan kişi için hesabınıza ekleme yapabilirsiniz.

        Hoş geldin vadeli Hesap ile ilk defa bankaya giriş yapıp belli bir tutar vadeli hesaba yatırım yapan kişiler için özel bir faiz imkanı sunulur.

        Birikim hesabı ile adından anlaşılacağı üzere her ay yada gün istediğiniz sürede hesabınıza ekleme yaparak belirlediğiniz sürede vadeli Hesaba birikim yapılır.
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        Haberler Ekonomi Parası olanlar yaşadı! Bankalara akın etti! 30.000-50.000 ve 100.000 TL’nin 30 günlük faiz getirisi ne kadar olur?