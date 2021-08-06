O rakam netleşti! 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı oranı...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi amacıyla toplu sözleşme zammı amacıyla görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üstünde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi. Peki 2022 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri için bugün yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.
EMEKLİLER İÇİN TALEPLER SIRALANDI
Emekli vatandaşlar tarafından istenen 10 farklı talep sıralandı.
Bu talepler;Aylıklar için yüzdelik zam yerine seyyanen zam talebi
E ödeme oranlarında artış, yüzde 4 ila 5 yerine 9 ila 10 arasında olsun.
AGİ ile eşitlensin.2000 yılı v daha sonrasında emekli olmak için hak kazanan vatandaşlara intibak düzenlemesi olsun.
Memurların maaşlarında kurum kaynaklı olarak meydana gelen emekli maaş farkları kapatılsın.
Bayram ikramiyeleri her yıl enflasyon oranlarına göre belirlensin.
Aile yardımları emekliler için de ödensin.
Sağlıkta katkı payları alınmasın.
Yaş bekleyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlansınlar.
Yaş şartına bakılmadan herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlansın.
Emekliler için tatil indirimleri verilsin.
Emekli maaş almak için beklenenlere verilen 3 aylık maaş kadar avans hizmeti hayata geçerken hali hazırda emekli olan vatandaşlar için de verilsin talepleri dikkatleri çekiyor.