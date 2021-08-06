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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 17:06
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    • 06.08.2021 17:16
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    O rakam netleşti! 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı oranı...

    Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı bugün başladı. Asgari ücret görüşmelerinin sonrasında gelen ve devlet ile konfederasyonlar arasında oluşturulan en büyük toplu pazarlık sürecine girdik. Sözleşme, 4.2 milyon kamu işçisinin sosyal ve mali haklarını, 2 milyon emekli memurun 2 senelik zam oranlarını ve 1 milyonun üstünde kamu işçisinin 2 senelik mali haklarını direk etkileyecek. Memur-Sen, zam tekliflerini 2022 amacıyla yüzde 21, 2023 amacıyla yüzde 17 olarak açıkladı. Zam pazarlığının Ağustos ayının son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Peki toplu sözleşme zammı beklentisi yüzde kaç?

    takvim.com.tr
    O rakam netleşti! 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı kaç TL?

    Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi amacıyla toplu sözleşme zammı amacıyla görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üstünde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi. Peki 2022 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri için bugün yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.


    EMEKLİLER İÇİN TALEPLER SIRALANDI

    Emekli vatandaşlar tarafından istenen 10 farklı talep sıralandı.

    Bu talepler;Aylıklar için yüzdelik zam yerine seyyanen zam talebi

    E ödeme oranlarında artış, yüzde 4 ila 5 yerine 9 ila 10 arasında olsun.

    AGİ ile eşitlensin.2000 yılı v daha sonrasında emekli olmak için hak kazanan vatandaşlara intibak düzenlemesi olsun.

    Memurların maaşlarında kurum kaynaklı olarak meydana gelen emekli maaş farkları kapatılsın.

    Bayram ikramiyeleri her yıl enflasyon oranlarına göre belirlensin.

    Aile yardımları emekliler için de ödensin.

    Sağlıkta katkı payları alınmasın.

    Yaş bekleyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlansınlar.

    Yaş şartına bakılmadan herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlansın.

    Emekliler için tatil indirimleri verilsin.

    Emekli maaş almak için beklenenlere verilen 3 aylık maaş kadar avans hizmeti hayata geçerken hali hazırda emekli olan vatandaşlar için de verilsin talepleri dikkatleri çekiyor.

        2022 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden çok işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle alakalı 31 Mayıs'ta başlayan süreçte sona yaklaşıldı.

        Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, başka 6 aylar amacıyla enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile senenin ilk 6 ayı amacıyla yüzde 9, ikinci 6 ay amacıyla yüzde 5 artı enflasyon farkı önerisiyle karşılık verdi.

        İşçi konfederasyonlarının hükümetin önerilerini düşük bulup yeni öneri beklentisi üzerine, taraflar arasında yine ilişki kuruldu.

        İŞÇİDEN EN DÜŞÜK BRÜT ÜCRET 4 BİN 800 LİRA OLSUN TALEBİ

        İşçiler için 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.

        Hükümet ise brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti. Protokolde sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi talepleri yer alıyor.

        AĞUSTOS'UN 3. HAFTASINA KADAR BELLİ OLACAK!

        Memur ve memur emeklileri için bugün yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

        EMEKLİ PARALARI SGK'YA İADE EDİLMESİN

        Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi. Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.

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