Kripto para piyasasına 'Vahşi Batı' benzetmesi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca vatandaşın parasını yatırdığı ve türlü dolandırıcılık skandallarının konuşulduğu kripto paralar gündem olmaya devam ediyor.



Birçok ülke kripto ve dijital paralarla ilgili yeni düzenleme hazırlıklarını başlatırken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Kongre'ye kripto para piyasasının regülasyonu konusunda daha fazla yetki ve kaynak çağrısında bulundu. Kripto para piyasası için "Vahşi Batı" benzetmesi yapan Gensler, kriptonun dolandırıcılık ve kötüye kullanımla dolu olduğunu anlattı.







Gensler, "Bu sorunları ele almazsak birçok insanın zarar görecek" dedi. Gensler, kripto para piyasasının kayıtlı olmayan menkul kıymet olabilecek birçok token içerdiğini, fiyatlarının manipülasyona açık olduğunu ve milyonlarca yatırımcıyı risklere karşı savunmasız bıraktığını aktardı.



Bloomberg raporunda ise yıl sonunda Bitcoin'in 100 bin dolar olacağı iddia edildi.





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