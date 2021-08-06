Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek? Yatırımcıların merakla beklediği Kızılbük GYO halka arz süreci tamamlanıyor. 6 Ağustos'ta sona erecek Kızılbük GYO halka arz sonuçları ise merakla bekleniyor. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak. Peki, Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek?
KIZILBÜK GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kızılbük GYO'nun halka arz sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak önümüzdeki hafta Kızılbük GYO hisselerinin işlem görmesi bekleniyor.
HİSSE FİYATI NE KADAR?
Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.
KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Kızılbük GYO" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.
Kızılbük GYO'nun mevcut ortağın sahip olduğu 60.000.000-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %25,00 olacaktır.