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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 09:53
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    • 06.08.2021 09:53
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    Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek?

    Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek? Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Kızılbük GYO halka arz süreci tamamlanıyor. Kurumdan hisse alan vatandaşlar Kızılbük GYO halka arz sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İzahnameye SPK'nın onay vermesiyle Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL miktar değeri kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek. Peki, Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek? Yatırımcıların merakla beklediği Kızılbük GYO halka arz süreci tamamlanıyor. 6 Ağustos'ta sona erecek Kızılbük GYO halka arz sonuçları ise merakla bekleniyor. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak. Peki, Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek?

    KIZILBÜK GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kızılbük GYO'nun halka arz sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak önümüzdeki hafta Kızılbük GYO hisselerinin işlem görmesi bekleniyor.

    HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.

    KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

    Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Kızılbük GYO" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.

    Kızılbük GYO'nun mevcut ortağın sahip olduğu 60.000.000-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %25,00 olacaktır.

        Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz edilecek toplam payların %20,0'ına tekabül eden mevcut ortağın sahip olduğu 12.000.000-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Kızılbük GYO'nun halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 72.000.000-TL'ye, halka açıklık oranı ise %30,00'a ulaşacaktır.

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

        Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatı 15,80 TL olarak belirlenmiştir.

        %60,0'lık kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a (36.000.000-TL nominal)

        %40,0'lık kısmı Kurumsal Yatırımcılar'a (24.000.000-TL nominal) tahsis edilmiştir.
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        Haberler Ekonomi Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek?