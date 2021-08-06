Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek?

Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz edilecek toplam payların %20,0'ına tekabül eden mevcut ortağın sahip olduğu 12.000.000-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Kızılbük GYO'nun halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 72.000.000-TL'ye, halka açıklık oranı ise %30,00'a ulaşacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatı 15,80 TL olarak belirlenmiştir.

%60,0'lık kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a (36.000.000-TL nominal)

%40,0'lık kısmı Kurumsal Yatırımcılar'a (24.000.000-TL nominal) tahsis edilmiştir.