Hesaplara gün içerisinde 2840 TL ek ödeme: Kontrol eden hemen alacak… 6 ayla 10 ay arası ödeniyor

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden tespit edilen başka ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 senesinde alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu. İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir. Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez.
Kimler işsizlik maaşı alabilir?
Kendi heves ve eksikliği dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç sene içersinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı amacıyla müracaatte bulunabilir.
İsizlik maaşı müracaatı nasıl yapılır?
Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içersinde müracaatlmaması halinde, müracaatte gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vakitsinden düşülmektedir.