Çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! İzinlerinizi yeniden hesaplayın! Cumartesi – Pazar günleri…

Cumartesi gününün yıllık izinden düşülüp düşülmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca çalışan yaz aylarında yıllık izin hesaplaması yaparken, yıllık izinlerin haftada kaç gün sayılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yargıtay, çalışanları ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izinlerde cumartesi gününün izinden sayılıp sayılmayacağı belli oldu.
YARGITAY'DAN YILLIK İZİN KARARI!
Yargıtay bu konuda çalışanlara uyarı niteliğinde bir karar aldı:
"Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde "hafta tatili" olarak belirtilmeli."
Karar bir işçinin işverenine açtığı dava ile netleşti.
İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi.
İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı.
Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi. Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.