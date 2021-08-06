Çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! İzinlerinizi yeniden hesaplayın! Cumartesi – Pazar günleri…

İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi.

İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı.

Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi. Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.