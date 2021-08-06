Ayın ikinci yarısında 30’una kadar hesaplara 1.798 TL yatıyor! E-Devlet üzerinden de hemen sorgulayabilirsiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı ödeme günü merak ediliyor. Bu konu Ağustos ayının ilk günlerinde çok araştırılanlar arasında yerini aldı. e-Devlet üzerinden evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Peki, 2021 yılı evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Ağustos ayı ödemelerinin 15-30 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.