Ayın ikinci yarısında 30’una kadar hesaplara 1.798 TL yatıyor! E-Devlet üzerinden de hemen sorgulayabilirsiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı ödeme günü merak ediliyor. Bu konu Ağustos ayının ilk günlerinde çok araştırılanlar arasında yerini aldı. e-Devlet üzerinden evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Peki, 2021 yılı evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Ağustos ayı ödemelerinin 15-30 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.