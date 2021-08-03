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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 06:21
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    • 03.08.2021 07:49
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    2021 Temmuz TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları son dakika açıklandı mı?

    Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay başında olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon rakamlarının yüzde kaç olacağı merakla bekleniyor. Ekonomistlerin beklentisine göre yıllık enflasyonda artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ağustos ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı 2021 ile işyeri ve konutlara kaç TL zam geldi? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu 2021?

    Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu ağustos ayının ilk günlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Ekonomi gündeminde kritik bir öneme sahip olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre pek çok detay netlik kazandı. TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklaması sonrası Ağustos ayı kira artış oranı da belli oluyor. Peki, 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı 2021 ile işyeri ve konutlara kaç TL zam geldi? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? TEMMUZ ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranları 3 Ağustos Salı günü açıklanacak.

    AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamların ardından kira artış oranı da belli olacak.

    TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.

        İSTANBUL'DA TEMMUZ ENFLASYONU BELLİ OLDU!

        İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,52 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,12 yükseldi.

        Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 17,38, toptan fiyatlarda yüzde 27,63 düzeyinde gerçekleşti.

        SEKTÖRLERE GÖRE DURUM

        Perakende fiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,11, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,04, ev eşyasında yüzde 1,26, konutta yüzde 4,67, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,37, gıdada yüzde 1,15 artış kaydederken, giyimde yüzde 3,12 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

        Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 3,18, kimyevi maddelerde yüzde 0,90, madenlerde yüzde 1,74, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,93, mensucat grubunda 0,11 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 8,62 arttı. İnşaat malzemeleri grubunda ise değişim yaşanmadı.

        HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ!

        TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

        Böylece 6 aylık dönemde, yılbaşında belirlenen yüzde 3'lük zam aşıldı. Buna göre, memurlar ve emekliler yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

        SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.
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