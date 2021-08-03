2021 Temmuz TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları son dakika açıklandı mı?

Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu ağustos ayının ilk günlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Ekonomi gündeminde kritik bir öneme sahip olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre pek çok detay netlik kazandı. TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklaması sonrası Ağustos ayı kira artış oranı da belli oluyor. Peki, 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı 2021 ile işyeri ve konutlara kaç TL zam geldi? İşte konu hakkında tüm detaylar!
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? TEMMUZ ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranları 3 Ağustos Salı günü açıklanacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamların ardından kira artış oranı da belli olacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.