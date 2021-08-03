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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 11:01
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    • 03.08.2021 11:01
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    Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! 2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı hesaplama 2021!

    TÜİK'in temmuz ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından memur enflasyon zam oranı yeniden gündeme gelen konular arasında yer aldı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı geçen ay açıklanan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmıştı. TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından memurlar ve emekliler zamlı maaşlarını ceplerine koydu. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, 2021 memur enflasyon zammı ne kadar? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile ilgi detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 Temmuz enflasyon zammı ne kadar oldu?

    Memur enflasyon zammı ne kadar? Sorusu TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. TÜİK'in 2021 geçtiğimiz ay enflasyon oranının açıklanmasının ardından memurlar ve emeklilerin zamlı maaşları da belli olmuştu. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, 2021 memur enflasyon zammı ne kadar? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile ilgi detaylı bilgiler!

    MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

    TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu gerçekleşti. Temmuz 2021 enflasyon oranı %18,95 oldu. Memurlar ise Temmuz için maaşlarına %5,45 enflasyon farkı aldı.

    EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.

    YENİ MEMUR MAAŞLARI

    Unvanlar

    Derece

    Net görev aylığı (*)

    2021 Ocak

    2021 Temmuz

    Genel Müdür

    1/4

    14.917

    16.110

    Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu)

    1/4

    7.862

    8.493

    Memur (Üniversite Mezunu)

    9/1

    4.866

    5.243

    Öğretmen

    1/4

    6.074

    6.553

    Kaymakam 1. Sınıf

    1/4

    13.671

    14.792

    Başkomiser

    3/1

    7.858

    8.488

    Polis Memuru

    8/1

    6.883

    7.431

    Uzman Doktor

    1/4

    9.337

    10.093

    Hemşire (Üniversite Mezunu)

    5/1

    5.893

    6.357

    Mühendis

    1/4

    8.025

    8.669

    Teknisyen (Lise Mezunu)

    11/1

    5.063

    5.456

    Profesör

    1/4

    12.881

    13.936

    Araştırma Görevlisi

    7/1

    7.621

    8.231

    Vaiz

    1/4

    6.311

    6.810

    Avukat

    1/4

    7.663

    8.277


    Not: Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuk için aile yardım ödeneği dahil edilmiştir.

    EMEKLİLER
    TABAN AYLIKLAR
    EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)
    Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
    SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24
    Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
    Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51
    Memur (En düşük) 3.993 4.330

    SOSYAL ÖDEMELER
    AYLIK     Mevcut % 8.45

    65 yaş aylığı 763,67 828,20
    Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94
    Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63
    Engelli aylığı

    - % 40-69 arası 609,61 661,12

    - % 70 ve üstü 914,42 991,68

    Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662
    Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94

        TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? TEMMUZ ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! 2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı hesaplama 2021!