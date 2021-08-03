Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! 2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı hesaplama 2021!

Memur enflasyon zammı ne kadar? Sorusu TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. TÜİK'in 2021 geçtiğimiz ay enflasyon oranının açıklanmasının ardından memurlar ve emeklilerin zamlı maaşları da belli olmuştu. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, 2021 memur enflasyon zammı ne kadar? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile ilgi detaylı bilgiler!
MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu gerçekleşti. Temmuz 2021 enflasyon oranı %18,95 oldu. Memurlar ise Temmuz için maaşlarına %5,45 enflasyon farkı aldı.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.
YENİ MEMUR MAAŞLARI
|
Unvanlar
|
Derece
|
Net görev aylığı (*)
|
2021 Ocak
|
2021 Temmuz
|
Genel Müdür
|
1/4
|
14.917
|
16.110
|
Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
7.862
|
8.493
|
Memur (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
4.866
|
5.243
|
Öğretmen
|
1/4
|
6.074
|
6.553
|
Kaymakam 1. Sınıf
|
1/4
|
13.671
|
14.792
|
Başkomiser
|
3/1
|
7.858
|
8.488
|
Polis Memuru
|
8/1
|
6.883
|
7.431
|
Uzman Doktor
|
1/4
|
9.337
|
10.093
|
Hemşire (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
5.893
|
6.357
|
Mühendis
|
1/4
|
8.025
|
8.669
|
Teknisyen (Lise Mezunu)
|
11/1
|
5.063
|
5.456
|
Profesör
|
1/4
|
12.881
|
13.936
|
Araştırma Görevlisi
|
7/1
|
7.621
|
8.231
|
Vaiz
|
1/4
|
6.311
|
6.810
|
Avukat
|
1/4
|
7.663
|
8.277
Not: Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuk için aile yardım ödeneği dahil edilmiştir.
EMEKLİLER
TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)
Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24
Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51
Memur (En düşük) 3.993 4.330
SOSYAL ÖDEMELER
AYLIK Mevcut % 8.45
65 yaş aylığı 763,67 828,20
Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94
Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 609,61 661,12
- % 70 ve üstü 914,42 991,68
Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662
Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94