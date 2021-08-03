Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! 2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı hesaplama 2021!

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.

YENİ MEMUR MAAŞLARI

Unvanlar Derece Net görev aylığı (*) 2021 Ocak 2021 Temmuz Genel Müdür 1/4 14.917 16.110 Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu) 1/4 7.862 8.493 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 4.866 5.243 Öğretmen 1/4 6.074 6.553 Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792 Başkomiser 3/1 7.858 8.488 Polis Memuru 8/1 6.883 7.431 Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 5.893 6.357 Mühendis 1/4 8.025 8.669 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 5.063 5.456 Profesör 1/4 12.881 13.936 Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231 Vaiz 1/4 6.311 6.810 Avukat 1/4 7.663 8.277





Not: Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuk için aile yardım ödeneği dahil edilmiştir.

EMEKLİLER

TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)

Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90

SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24

Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11

Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51

Memur (En düşük) 3.993 4.330

SOSYAL ÖDEMELER

AYLIK Mevcut % 8.45

65 yaş aylığı 763,67 828,20

Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94

Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63

Engelli aylığı

- % 40-69 arası 609,61 661,12

- % 70 ve üstü 914,42 991,68

Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662

Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94