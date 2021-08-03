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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 16:29
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    • 03.08.2021 16:29
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    Kimliğinizle şubeye giderek hemen başvurabilirsiniz: 10.000 TL veriliyor! Aylık 389 TL ödüyorsunuz

    Koronavirüs salgınıyla zor günler geçiren vatandaşlar, salgının etkisinin azalmasıyla toparlanma sürecine girmiş durumda. Bu anlamda bankalar kredi kampanyalarını da arttırmış durumda. Halkbank yaptığı resmi açıklamada 10.000 TL verileceği duyuruldu. 36 ay vadeli verilen bu kredi de geri ödeme ise aylık 389 TL oluyor. “Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitemizden” kredi başvurunuzu yapabilir onaylı kredinizi Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog’tan anında kullanabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kimliğinizle şubeye giderek hemen başvurabilirsiniz: 10.000 TL veriliyor

    Kimliğini ile birlikte şubeye gitmeden kredi alabilirsiniz. Bu bağlamda 10.000 TL krediyi 36 vadeyle çok uygun taksitlerle ödeyebilirsiniz. En az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi politikaları çerçevesinde başvurunuz aynı gün içerisinde değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu SMS ile cep telefonunuza gönderilecektir.

    Halkbank 10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME


    Hızlı Kredi Nedir?

    Bireysel ihtiyaçlarınız için 10.000 ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir. "Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitemizden" kredi başvurunuzu yapabilir onaylı kredinizi Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog'tan anında kullanabilirsiniz.

        Bilinmesi Gerekenler

        En az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz.

        Kredi politikaları çerçevesinde başvurunuz aynı gün içerisinde değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu SMS ile cep telefonunuza gönderilecektir.

        Aynı zamanda başvurunuzun durumunu dilediğiniz zaman Halkbank Bireysel İnternet Şubesi ve Mobil Şube'den Başvuruların altında Başvurum ne aşama adımından da takip edebilirsiniz.

        Kredi Kullanımı sırasında otomatik ödeme talimatı vererek aylık taksitlerinizin vadesiz hesabınızdan otomatik olarak ödenmesini sağlayabilirsiniz.

        Kredi Kullanımı sırasında Hayat Sigortası yaptırabilirsiniz.

        Kredinize istediğiniz zaman şubelerimizden ara ödeme yapabilir veya kredinizi tamamen kapatabilirsiniz.

        Ön onaylı kredi müracaatı ardındaki süreç nasıl işler?

        Ön onaylı kredi müracaatnuz ardından bankalar sizin verilerinizi alırlar ve bu verileri kendi veri tabanlarındaki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri tabanındaki ve de KKB veri tabanındaki bulgularle karşılaştırır. Burada bankaların bakacakları bulgular gelir durumu, sahip olunan kredi riski ve kredi performansı gibi banka amacıyla karar adımında ehemmiyet arz eden bulgulardir.

        Başvurunuzu yaptıktan sonra bankanın kredi politikaları müracaatnuz ve müracaat tutarını ile uyumluysa bu halde genellikle cep telefonu üzerinden davetiye ya da sms ile tarafınıza geri dönüş yapılır. Olumsuz dönüş yapılacak ise genellikle yalnızca SMS ile bilgilendirme yapılırken, olumlu bulunduğu halde da hem SMS hem de davetiye ile dönüş yapılır.
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        Haberler Ekonomi Kimliğinizle şubeye giderek hemen başvurabilirsiniz: 10.000 TL veriliyor! Aylık 389 TL ödüyorsunuz