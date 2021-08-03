Kimliğinizle şubeye giderek hemen başvurabilirsiniz: 10.000 TL veriliyor! Aylık 389 TL ödüyorsunuz

Ön onaylı kredi müracaatı ardındaki süreç nasıl işler?

Ön onaylı kredi müracaatnuz ardından bankalar sizin verilerinizi alırlar ve bu verileri kendi veri tabanlarındaki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri tabanındaki ve de KKB veri tabanındaki bulgularle karşılaştırır. Burada bankaların bakacakları bulgular gelir durumu, sahip olunan kredi riski ve kredi performansı gibi banka amacıyla karar adımında ehemmiyet arz eden bulgulardir.

Başvurunuzu yaptıktan sonra bankanın kredi politikaları müracaatnuz ve müracaat tutarını ile uyumluysa bu halde genellikle cep telefonu üzerinden davetiye ya da sms ile tarafınıza geri dönüş yapılır. Olumsuz dönüş yapılacak ise genellikle yalnızca SMS ile bilgilendirme yapılırken, olumlu bulunduğu halde da hem SMS hem de davetiye ile dönüş yapılır.