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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 12:29
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    • 03.08.2021 12:33
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    Devlet karşılıksız olarak 8000 TL'ye yakın nakit destek veriyor! Geri ödeme olmadan alabiliyorsunuz! İşte o detaylar

    Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit veriyor. Kazanç gidişatına göre listenin en alt evresinde kalan vatandaşlar amacıyla direk maddi dayanak başlatan devlet bunun beraberinde farklı destekleri de ödemeye devam etti. Bu takviyelerden kimileri de, kadınlara sağlanan ödemeler. Bu ödemeler toplam 8 bin TL'lik bir sayıyı aşarken, kimlerin nasıl başvuru yapabileceğine dair ayrıntıları haberimizde sizler amacıyla toparladık. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma sırasında yapabilirler. Bu evrede başvuru yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir.

    takvim.com.tr
    Devlet karşılıksız olarak 8000 TL'ye yakın nakit destek veriyor!

    Devlet doğrultusundan sağlanan yardımlar vatandaşlar doğrultusundan incelenmeye devam ediliyor. Genellikle pandemi süreci ve ardından şahıslar devletin sağladığı karşılıksız takviye ödemelerini merak ediyorlar. Bireylerin ekonomi yönünden mağduriyet yaşamamaları ve zorlanmamaları ismine sağlanan bu yardımların kimilerine ise müracaatlar geçmişe dönük olarak da yapılabiliyor. Bu kapsamda sağlanan bu devlet desteklerinden faydalanmak isteyenler amacıyla ismim ismim müracaat süreci.

    EN AZ 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI

    Devlet çalışma yaşamı içersinde yer alan annelere de destek ödemesi yapmakta.

    Çalışan annelere sağlanan destek ödemeleri izin vakitci esnasında oluyor. Doğum evvel ve sonrasında belli bir vakit izinli olan bayanlara, ödemeler devlet doğrultusundan yapılır. Bu vakitte çalışanın işyeri ödeme yapmazken devlet ise maaşa göre tespit edilen tutarda doğum izni ödemesi yapar.

    Doğum izni ödemesi çalışanın maaşına göre belirlenir. Asgari ücretle çalışan bir bayan doğum izni vakitcinde 7 bin 325 TL ödeme alır. 16 hafta amacıyla ödenen bu destekten faydalanmak amacıyla ise bayanların sağlamaları gereken en mühim koşul prim koşulu. Doğum izni ödemesi amacıyla bayanların müracaatten önceki bir sene içerisinde en az 90 gün prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.

    202 TL EMZİRME PARASI

    Devletin sağladığı desteklerden bir tanesi de emzirme parası. Emzirme parası ödemesi halk arasında süt parası olarak bilinir. Bu ödemeden faydalanmak amacıyla ise 120 gün prim ödemesi olması yeterli.

    120 günlük SSK ya da Bağkur primi ödemiş olan vatandaşlar süt parası ödemesi almaya hak kazanırlar. Bu ödemeler her sene derli toplu olarak artarken 2020 senesi amacıyla 202 TL olarak ödenmekte.

        1300 TL'YE ULAŞAN DOĞUM PARASI YARDIMI

        Devlet doğrultusundan sağlanan ve her anneye ödenen desteklerin başında doğum yardımı ödemesi geliyor.

        Doğum yardımı ödemesi yeni doğum yapan anneye direk ödenen yardımlardan. Karşılıksız olarak sağlanan bu ödemeler amacıyla yazılı müracaatte bulunmak gerekiyor. Bunun dışında bu ödemelerden faydalanmak amacıyla ailelerin sağlanmaları gereken koşullar bulunuyor.

        Doğum yardımı alabilmek amacıyla yeni doğmuş olan bebeğin Nüfus Müdürlüğüne kayıt olması gerekiyor. Bu kayıt işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında başvurular yapılıyor. Başvuru adımı kimlik çıkarma işlemleri esnasında yapılabilir. Bunun dışında aileler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da müracaatte bulunabilirler.

        * Ödemeler ailenin birinci çocuğu amacıyla 300 TL olarak ödenir. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan ikinci çocuk ise yardım tutarı 400 TL, üçüncü ya da daha çok çocuk amacıyla ise 600 TL olarak ödenmekte.

        DOĞUM PARASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk ailelere 300 TL ödeme yapılır. Bu tarihten sonra doğmuş ikinci çocuk ise ödeme tutarı 400 TL olur. Eğer aile Mayıs 2015 tarihinden sonra üçüncü ya da daha çok çocuğunu dünyaya getirmişse ödeme tutarı 600 TL ödeme alır. Yani bir aile 1300 TL'ye varan ödeme almış olur.

        Doğum parası yardımları amacıyla başvurular ise çocuğun kimlik çıkarması adımında yapılır. Bu aşamada yapılmadıysa başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri üzerinden bildirilebilir.
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        Haberler Ekonomi Devlet karşılıksız olarak 8000 TL'ye yakın nakit destek veriyor! Geri ödeme olmadan alabiliyorsunuz! İşte o detaylar