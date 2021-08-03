Araba almak isteyenler için damping! 2020 model sıfır otomobilde 69.000 TL indirim müjdesi! 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli

Otomobil üreticileri Ağustos ayı ile birlikte kampanyalara hız vermeye başladı. FIAT yaptığı açıklama ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim ile satacağını açıkladı. Söz hususu indirimin 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye hale kaparo ya da direk giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusu ile ilgili yeteneğiniz yoksa olası olduğunda pazarlama konusu ile ilgili iyi biri ile gitmenizde yarar var. Alacağınız aracın değişik bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği başka bayilerle direk iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu söyleyerek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın.
Fiat açıklaması dikkat çekti!
Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla. 69.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Fiat Egea Easy modelini 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini kampanya kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.