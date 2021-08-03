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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 14:34
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    • 03.08.2021 14:34
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    84 ay vadeli 150 bin TL hibe desteği müjdesi! 1 sene geri ödeme yok! 18 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor!

    Köye dönüş projesi nedir? Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. 84 ay vadeli 150 bin TL faizsiz kredi için başvuru şartları da belli oldu. Kampanya kapsamında ilk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar proje için değerlendirilmeye alınmayacak. Duyuru ile birinci etap başvurularının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığının belirtildiği kampanyanın son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak kararlaştırıldı. Peki, 1 sene geri ödemesiz 150.000 hibe desteği nasıl alınır? Köye dönüş projesine kimler başvurabilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    84 ay vadeli 150 bin TL hibe desteği müjdesi!

    Köye dönüş projesi nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Ziraat Bankası ile Tarım İl Müdürlükleri tarafından ortak bir faizsiz kredi desteği kampanyası başlatıldı. Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz kredi takviyesi sağlayacağını duyurdu. Söz konusu projeye İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz. Peki, 1 sene geri ödemesiz 150.000 hibe desteği nasıl alınır? Köye dönüş projesine kimler başvurabilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    KÖYE DÖNÜŞ PROJE İÇERİĞİ

    Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

    - Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

    - Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

    - İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.

        - Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

        - İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.

        - Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.

        - Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 3 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir.
        a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştiriyor olması;

        - Proje kapsamında alınacak hayvanların kendi işletmesinden çıkmamış olması gerekmektedir. Proje kapsamında hayvan satmış olan kişiler tekrar aynı hayvanlar için projeden faydalanamaz.

        - Birinci derecede akraba arasındaki alım / satımlar Proje kapsamına alınmayacaktır.

        BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

        Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

        SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Yapılan duyuru ile birinci etap başvurularının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak ilan edildi.
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        Haberler Ekonomi 84 ay vadeli 150 bin TL hibe desteği müjdesi! 1 sene geri ödeme yok! 18 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor!