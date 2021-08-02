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    • Ekonomi
    • 02.08.2021 09:19
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    • 02.08.2021 09:29
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    SON DAKİKA: Dijital parada Türkiye'de sahneye çıkıyor! Eylülde pilot uygulama başlayacak

    Son dakika haberleri... Tüm dünyada yeni bir ekonomi alanı yaratan dijital parada Türkiye'de sahneye çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu; alışverişte, ticarette kullanılan dijital para çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek eylülde pilot uygulamaya başlanacağını duyurdu.

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    Pilot uygulamaların bu yıl başarılı olması durumunda 2022 yılında Türkiye kendi ürettiği dijital parayı kullanıma çıkarabilecek.

    Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanımına yönelik tüm senaryolar test edilecek, tasarımına yönelik daha kapsamlı bulgular ortaya konulacak.

    DİJİTAL PARA NASIL OLACAK?
    Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı netleştiriliyor. Kavcıoğlu, eylül ayında bir pilot uygulama başlatacaklarını söyledi.

        NİHAİ ÇALIŞMALAR EYLÜL AYINDAN SONRA
        Başkan Kavcıoğlu, nihai çalışmanın eylül ayından sonra yapılacağını belirtti.

        Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası da kendi dijital paralarını çıkarmak için çalışma yapıyor.

        TÜM SENARYOLAR TEST EDİLİYOR
        Merkez Bankası Ar-Ge Projesi kapsamında dijital paranın gerçek hayatta kullanımına ilişkin değişik senaryoları test ediyor.

            Merkez Bankası'nda dijital para, blokzincir, makine öğrenme, yapay zekâ gibi merkez bankacılığının, finansal sistemin geleceğini etkileyecek yenilikçi teknoloji alanlarında çok boyutlu araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere önceki yıl İnovasyon Genel Müdürlüğü kuruldu.

            Bu müdürlük tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleriyle teknolojilerin merkez bankacılığı boyutuna ilişkin kurumsal kapasite güçlendirildi.
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