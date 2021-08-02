SON DAKİKA: Dijital parada Türkiye'de sahneye çıkıyor! Eylülde pilot uygulama başlayacak

Pilot uygulamaların bu yıl başarılı olması durumunda 2022 yılında Türkiye kendi ürettiği dijital parayı kullanıma çıkarabilecek.
Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanımına yönelik tüm senaryolar test edilecek, tasarımına yönelik daha kapsamlı bulgular ortaya konulacak.
DİJİTAL PARA NASIL OLACAK?
Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı netleştiriliyor. Kavcıoğlu, eylül ayında bir pilot uygulama başlatacaklarını söyledi.