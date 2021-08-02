Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 3 Ağustos TÜİK enflasyon oranı sonrası dolar ne kadar oldu?

3 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 3 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!