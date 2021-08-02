Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 3 Ağustos TÜİK enflasyon oranı sonrası dolar ne kadar oldu?

3 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 3 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
3 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,3460
Dolar satış: 8,3518
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,9174
Euro Satış: 9,9295
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,6012
Pound satış: 11,6249