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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 06:18
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    • 03.08.2021 06:18
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    Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 3 Ağustos TÜİK enflasyon oranı sonrası dolar ne kadar oldu?

    3 Ağustos dolar ve euro fiyatları hakkında son gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik hem içerde hem dışarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Analistler bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranına odaklandı. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı sonrasında dolar fiyatlarında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 3 Ağustos Salı döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu?

    3 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 3 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    3 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3460

    Dolar satış: 8,3518

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9174

    Euro Satış: 9,9295

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,6012

    Pound satış: 11,6249

        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

        Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.
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        Haberler Ekonomi Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 3 Ağustos TÜİK enflasyon oranı sonrası dolar ne kadar oldu?