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    • Ekonomi
    • 01.08.2021 13:43
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    • 01.08.2021 13:43
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    Toyota, Citroen, Dacia, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Opel Ağustos ayında fiyatlar değişti! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar

    Geçtiğimiz sene oluşturulan ÖTV zammıyla ikinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış seviyesi önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasındaki etkisi hissedilmeye devam eder iken sıfır vasıta alabilmek isteyen vatandaşlar, 2021 Ağustos ayı en ideal sıfır vasıta fiyatlarını incelemeye başladı. Ağustos ayı ile eş güdümlü birtakım bankaların ideal taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle eş güdümlü sıfır araba alabilmek amacıyla bekleyen vatandaşlar, 2021 şubat en ideal sıfır araba listesi duyuruldu mı sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Ağustos ayında fiyatlar değişti! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

    Ağustos ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak eş güdümlü ikinci el araba fiyatları yine yükseldiği amacıyla vatandaşlar sıfır arabalara odaklanmaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlar Ağustos ayındaki en ideal sıfır arabaları incelemeye başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma haberimizde... İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

    Fiyatı: 184.500 TL

    Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

    CİTROEN

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

    Fiyatı 217.000 TL

    Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

    YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 231.000 TL

    Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

    DACİA

    Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

    Fiyatı 164.900 TL

    DACİA

    Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

    Fiyatı 191.400 TL

    DACİA

    Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

    Liste fiyatı 203.000 TL

    Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull

    Liste fiyatı 203.000 TL

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

    Fiyatı: 168.900 TL

    Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL

    FIAT

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

    Fiyatı: 181.900 TL

    Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL

        FIAT

        Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

        Fiyatı: 224.900 TL

        Kampanyalı Fiyatı 219.900 TL

        FIAT

        Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

        Fiyatı: 187.900 TL

        Kampanyalı fiyatı: 182.900 TL

        FİAT

        PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

        Fiyatı: 172.900 TL

        Kampanyalı fiyatı 168.900 TL

        FİAT

        500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

        Fiyatı: 206.900 TL

        Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL

        FİAT

        500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

        Fiyatı: 226.900 TL

        Kampanyalı Fiyatı: 216.900 TL

        FORD

        Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

        Fiyatı 286.200 TL

        FORD

        EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

        Fiyatı 300.200 TL

        HYUNDAİ

        Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

        Liste fiyatı 166.350 TL

        Kampanyalı fiyatı 162.350 TL

        HYUNDAİ

        Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

        Liste fiyatı 178.642 TL

        Kampanyalı fiyatı 161.623 TL

        HYUNDAİ

        Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

        Fiyatı 291.880 TL

        Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL

        HYUNDAİ

        Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

        Liste fiyatı 300.250 TL

        HYUNDAİ

        BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)

        Fiyatı 201.900 TL

        KİA

        PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik

        Fiyatı: 178.900 TL

        Kampanyalı fiyatı 176.900 TL

        KİA

        RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020

        Fiyatı: 175.900 TL

        KİA

        STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

        Fiyatı: 199.900 TL

        KİA

        Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS

        Fiyatı 292.900 TL

        MITSUBISHI

        Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

        Fiyatı 189.900 TL

        NİSSAN

        Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

        Fiyatı 208.500 TL

            NİSSAN

            Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

            Fiyatı 291.800 TL

            OPEL

            Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

            Fiyatı 189.900 TL

            OPEL

            ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

            Fiyatı 289.500 TL

            OPEL

            YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

            Fiyatı 227.900 TL

            PEUGEOT

            Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

            Liste fiyatı 202.000 TL

            Kampanyalı Fiyat 199.000 TL

            PEUGEOT

            Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik

            Fiyatı 295.000 TL

            Kampanyalı fiyatı: 292.000 TL

            PEUGEOT

            Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

            Fiyatı 318.153 TL

            Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL

            RENAULT

            Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

            Liste fiyatı 169.900 TL

            RENAULT

            Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

            Liste fiyatı 185.900 TL

            RENAULT

            Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

            Fiyatı 232.000 TL

            SEAT

            IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

            Liste fiyatı 177.000 TL

            Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

            Liste fiyatı 231.000 TL

            SEAT

            YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

            Fiyatı 281.000 TL

            SEAT

            ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus

            Fiyatı 281.000 TL

            SKODA

            Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium

            Fiyatı 228.400 TL

            Mayıs ayı fiyatı 209.300 TL

            SKODA

            Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

            Liste Fiyatı 309.400 TL

            Kampanyalı fiyatı 288.100 TL

            SUZUKİ

            1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS

            Liste fiyatı 214.316 TL

            Kampanyalı fiyatı 204.900 TL

            TOYOTA

            Yeni Corolla 1.5 Vision

            Liste fiyatı 220.200 TL

                TOYOTA

                Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S

                Fiyatı 299.350 TL

                TOYOTA

                Yaris 1.5 Dream Multidrive S

                Liste Fiyatı 228.400 TL

                VOLKSWAGEN

                Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

                Liste fiyatı 216.200 TL

                VOLKSWAGEN

                Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

                Fiyat 289.200 TL
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                Alevlerin arasında böyle hayatta kaldı
                Haberler Ekonomi Toyota, Citroen, Dacia, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Opel Ağustos ayında fiyatlar değişti! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar