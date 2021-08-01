Toyota, Citroen, Dacia, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Opel Ağustos ayında fiyatlar değişti! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar

Ağustos ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak eş güdümlü ikinci el araba fiyatları yine yükseldiği amacıyla vatandaşlar sıfır arabalara odaklanmaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlar Ağustos ayındaki en ideal sıfır arabaları incelemeye başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma haberimizde... İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 217.000 TL
Kampanyalı fiyatı 212.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 231.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164.900 TL
DACİA
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 191.400 TL
DACİA
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 168.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 181.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL