Toyota, Citroen, Dacia, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Opel Ağustos ayında fiyatlar değişti! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar

Ağustos ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak eş güdümlü ikinci el araba fiyatları yine yükseldiği amacıyla vatandaşlar sıfır arabalara odaklanmaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlar Ağustos ayındaki en ideal sıfır arabaları incelemeye başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma haberimizde... İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...