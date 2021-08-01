Milyonlara müjde: Faizsiz kredi desteği! 30.000 ve 75.000 TL veriliyor! 3 yıl geri ödeme yok! Anında hesaba yatıyor

Kimler yararlanabilir?

Kredi olanağı sadece mikro ve ufak işletmelere sağlanıyor, orta ve büyük ölçekli işletmeler bu imkandan faydalanamıyor. Çünkü kredi asıl olarak mikro ve ufak işletmeleri bu süreçte destekleyerek sürekliliklerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Buna ek olarak bir de başvuracak işletmenin pandemi sürecinde gelir kayıbına uğramış fakat buna karşın istihdam kaybetmemiş olması gerekiyor. Bu da o iş yerinin, bu süreçten evvelce çalışan elemanlarını, pandemi sürecinde işten çıkarmamış olması manasına geliyor.