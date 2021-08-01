Milyonlara müjde: Faizsiz kredi desteği! 30.000 ve 75.000 TL veriliyor! 3 yıl geri ödeme yok! Anında hesaba yatıyor

Tüm dünyaya sunulan koronavirüs salgını anında anında her sektörü etkileri altına aldı. Birçok işletme gelir kayıbının beraberinde istihdam kayıbı da yaşadı. Şimdi ise işletmelere müjde gibi ileriki bir haber gündemde. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre KOSGEB esnaflar amacıyla 5 milyar TL bütçeli bir destek paketi hazırladı. Bu destekten toplamda 130 bin işletmenin yararlanması öngörüldü. KOSGEB'in sunduğu yeni destek paketi yalnızca mikro ve küçük işletmeleri kapsıyor. Mikro işletmeler 30 bin TL'ye kadar, küçük işletmeler ise 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisinden yararlanabiliyor. Bu kredi 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak işletmelere sunuluyor ve gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük işletmeleri bu süreçte desteklemeyi hedefliyor.
3 sene geri ödemesiz ve faizsiz kredi
Sunulan yeni destek paketi sadece mikro ve ufak işletmeleri kapsıyor. Buna göre, mikro işletmeler 30 bin TL'ye kadar, ufak işletmeler ise 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisinden yararlanabiliyor. Bu kredi 3 sene geri ödemesiz ve faizsiz olarak işletmelere sunuluyor ve gelir kayıbına uğrayan mikro ve ufak işletmeleri bu süreçte desteklemeyi hedefliyor.
Kimler yararlanabilir?
Kredi olanağı sadece mikro ve ufak işletmelere sağlanıyor, orta ve büyük ölçekli işletmeler bu imkandan faydalanamıyor. Çünkü kredi asıl olarak mikro ve ufak işletmeleri bu süreçte destekleyerek sürekliliklerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Buna ek olarak bir de başvuracak işletmenin pandemi sürecinde gelir kayıbına uğramış fakat buna karşın istihdam kaybetmemiş olması gerekiyor. Bu da o iş yerinin, bu süreçten evvelce çalışan elemanlarını, pandemi sürecinde işten çıkarmamış olması manasına geliyor.