Faizler coştu gidiyor, parayı bankaya koy yan gel yat dönemi başladı! 32 günlük mevduat faizi ile aylık 5.000 lira faiz getirisi...

Bankada mevduatı olan ve e-vadeli hesap açarak yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şubat ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının devamlı değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e-vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? Ağustos 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Ağustos'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.
AĞUSTOS'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50
Odeabank: %19,20
Burgan Bank: %19,00
Alternatifbank: %19,00
ING: %18,50
CEPTETEB: %19,00
Vakıfbank: %18,00
Halkbank: %18,00
Yapı Kredi: %17,00
Ziraat Bankası: %17,00
Akbank: %17,00