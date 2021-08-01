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    • Ekonomi
    • 02.08.2021 08:05
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    • 02.08.2021 08:05
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    32 günlük mevduat faizi ile aylık 5.000 lira faiz getirisi... Faizler coştu gidiyor, parayı bankaya koy yan gel yat dönemi başladı!

    Bankada mevduatı olan ve e-vadeli hesap açarak yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şubat ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının devamlı değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e-vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? Ağustos 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Ağustos'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.

    takvim.com.tr
    Faizler coştu gidiyor, parayı bankaya koy yan gel yat dönemi başladı!

    Pandemi boyunca bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir devre e-vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları yine güncellendi. Genellikle geçen aylarda ilk günlerinde başlatılan bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlattı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirdi. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? Ağustos ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz seviyesi veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına en yüksek faiz veren bankaların verileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusu ile ilgili nasıl bir prosedür gerçekleştireceği detaylar haberimizde...

    AĞUSTOS'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.


    Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50

    Odeabank: %19,20

    Burgan Bank: %19,00

    Alternatifbank: %19,00

    ING: %18,50

    CEPTETEB: %19,00

    Vakıfbank: %18,00

    Halkbank: %18,00

    Yapı Kredi: %17,00

    Ziraat Bankası: %17,00

    Akbank: %17,00

        32 günlük mevduat faizi ile aylık 5.000 lira faiz getirisi...

        32 günlük mevduat faizi ile aylık 5.000 lira faiz getirisi...


        Mevduat Faizi Nedir?

        Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 32 günlük mevduat faizi ile aylık 5.000 lira faiz getirisi... Faizler coştu gidiyor, parayı bankaya koy yan gel yat dönemi başladı!