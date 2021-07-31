Pandemi sürecinde ev kiraları yükseldi. Üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağının duyurulması da fiyatlara etki etti. Eski kiracısını çıkarıp evini daha yüksek kiraya vermek isteyenlerin sayısı da arttı. En çok başvurulan yöntemlerin başında ise 'Çocuğum gelecek' ya da 'Evi satacağım' geldi.
Düzenli ödemesini, artışını yapan kiracıların kontrat sürerken tahliye edilemeyeceğini belirten hukukçular, istisnai durumları da şöyle sıraladı:
'ÇOCUĞUM GELECEK': Ev sahibi kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu durumu ispatlaması gerekir. Tahliye tarihinden itibaren 3 yıl başkasına kiraya veremez.
Aksi halde tazminat öder.
İZİNSİZ TADİLAT: Ev sahibinin izni olmadan konutta ciddi bir değişiklik yapılması gibi sözleşmeye esaslı bir aykırılık olunması durumunda kiracı tahliye edilebilir.
BÜYÜK TAMİRAT: Evde esaslı tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Fakat bu durumun sonrasında kiracının yeniden davet edilmesi zorunlu. Eğer davet edilmezse kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenmesi gerekir.
EV SATILIRSA: Kiracı içerdeyken taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. Alım tarihinden itibaren 6'ncı ayın sonuna kadar kiracı evde kalmaya devam eder. Süre sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir. Eski sözleşme bitince de dava açarak tahliye talep edilebilir.
KOMŞU ŞİKAYETİ: Kiracılar, komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Bu yükümlüğe uymaması durumunda da ev sahibi en az 30 gün süre vererek, sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunabilir. Sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının ev sahibi ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında ev sahibi, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.