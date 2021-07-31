Pandemi sürecinde ev kiraları yükseldi. Üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağının duyurulması da fiyatlara etki etti. Eski kiracısını çıkarıp evini daha yüksek kiraya vermek isteyenlerin sayısı da arttı. En çok başvurulan yöntemlerin başında ise 'Çocuğum gelecek' ya da 'Evi satacağım' geldi.



Düzenli ödemesini, artışını yapan kiracıların kontrat sürerken tahliye edilemeyeceğini belirten hukukçular, istisnai durumları da şöyle sıraladı:



'ÇOCUĞUM GELECEK': Ev sahibi kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu durumu ispatlaması gerekir. Tahliye tarihinden itibaren 3 yıl başkasına kiraya veremez.

Aksi halde tazminat öder.