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    Hukukçular uyardı! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: İşte istisnai durumlar...

    Kiralık ev fiyatlarındaki artış ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Kimileri evini daha yüksek fiyatla başkasına verme peşine düştü. Hukukçular ise hem ev sahiplerine hem de kiracılara uyarılarda bulundu.

    Apa'çık' oyun var

    Pandemi sürecinde ev kiraları yükseldi. Üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağının duyurulması da fiyatlara etki etti. Eski kiracısını çıkarıp evini daha yüksek kiraya vermek isteyenlerin sayısı da arttı. En çok başvurulan yöntemlerin başında ise 'Çocuğum gelecek' ya da 'Evi satacağım' geldi.

    Düzenli ödemesini, artışını yapan kiracıların kontrat sürerken tahliye edilemeyeceğini belirten hukukçular, istisnai durumları da şöyle sıraladı:

    'ÇOCUĞUM GELECEK': Ev sahibi kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu durumu ispatlaması gerekir. Tahliye tarihinden itibaren 3 yıl başkasına kiraya veremez.
    Aksi halde tazminat öder.



    İZİNSİZ TADİLAT: Ev sahibinin izni olmadan konutta ciddi bir değişiklik yapılması gibi sözleşmeye esaslı bir aykırılık olunması durumunda kiracı tahliye edilebilir.

    BÜYÜK TAMİRAT: Evde esaslı tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Fakat bu durumun sonrasında kiracının yeniden davet edilmesi zorunlu. Eğer davet edilmezse kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenmesi gerekir.

    EV SATILIRSA: Kiracı içerdeyken taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. Alım tarihinden itibaren 6'ncı ayın sonuna kadar kiracı evde kalmaya devam eder. Süre sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir. Eski sözleşme bitince de dava açarak tahliye talep edilebilir.



    KOMŞU ŞİKAYETİ: Kiracılar, komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Bu yükümlüğe uymaması durumunda da ev sahibi en az 30 gün süre vererek, sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunabilir. Sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının ev sahibi ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında ev sahibi, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.



        KONTRATA DİKKAT!
        ● Ödeme zamanı ve kira bedeli tam olarak kararlaştırılmalı, hesap bilgileri kontratta yer almalı.

        ● Evin nasıl teslim edileceği, mümkünse fotoğraflar ile sözleşmeye eklenmeli, demirbaşların tespiti yapılmalı ve fotoğraf ile tutanak altına alınmalı.

        ● Depozito karışıklığa mahal vermeyecek şekilde kararlaştırılmalı.

        ● Kiraya verilen şey üzerinde tadilat yapılacak ise açıkça anlaşılmalı. Tadilatın kapsamı belirtilmeli.

        ● Alt kiralama hakkında açıkça husus eklenmeli.

        ● Kiracının erken fesih istemesi halinde ne kadar süre önce ve hangi yollarla mal sahibine bildirmesi gerektiği de kararlaştırılmalı. Erken fesih halinde cezai şart eklenmeli.



        1 YILLIK TAZMİNAT KAZANDIRIR
        Hukukçulara göre; kiraya veren, yalan beyanlarla ve maddi menfaat sağlamak amacıyla hakkını kötüye kullanarak kiracısını tahliye etme yoluna başvurursa, bu durumda eski kiracısına tazminat öder. Tazminat tutarı son kira yılında ödenmiş olan 1 yıllık kira bedelinden az olamaz.

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        Haberler Ekonomi Hukukçular uyardı! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: İşte istisnai durumlar...