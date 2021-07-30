Yanlış CV işten attırır! Tazminat kaybı olur...

İşe girmede CV'ler büyük önem taşırken, buradaki bilgilerin doğruluğu çalışan açısından bağlayıcı oluyor. Yanlış bilgi verilmesi ileride çalışanın başına iş açabiliyor. İşverene, İş Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince haklı fesih, çalışanı tazminatsız işten çıkartma hakkı veriyor.
İŞÇİNİN DE HAKKI VAR
Örneğin; işe girerken bilmediğiniz halde 'İngilizce biliyorum' demeniz ya da yapılacak işle ilgili tecrübeniz olmadığı halde 'tecrübeliyim' demeniz sonradan anlaşıldığında işverene sizi tazminatsız işten çıkartma hakkı veriyor. Bu kuralın tam tersi de geçerli.
Eğer işveren de çalışanı yanıltırsa İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında işçi tazminat kazanıyor. Çalışan da haklı fesih ile tazminatını talep etme hakkına sahip oluyor. Ayrıca işverenin güvenini kötüye kullanmak da tazminatsız atılma sebebi sayılıyor.