Yanlış CV işten attırır! Tazminat kaybı olur...







İŞÇİNİN DE HAKKI VAR

Örneğin; işe girerken bilmediğiniz halde 'İngilizce biliyorum' demeniz ya da yapılacak işle ilgili tecrübeniz olmadığı halde 'tecrübeliyim' demeniz sonradan anlaşıldığında işverene sizi tazminatsız işten çıkartma hakkı veriyor. Bu kuralın tam tersi de geçerli.