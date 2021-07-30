Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bayramda büyük göç: 12 milyon biletli yolcu seyahat etti

    Bayram tatilinin seyahat bilançosu belli oldu. 12 milyon kişi ulaşım araçlarıyla yolculuk yaptı. İlk sırayı uçak aldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, detayları açıkladı.

    Bayramda büyük göç
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayram tatilinde karayolu seyahat firmaları, hava ve demiryolu ulaşım araçları ile yaklaşık 12 milyon biletli yolcunun, özel araçları ile de milyonlarca vatandaşın seyahat ettiğini açıkladı.

    Karaismailoğlu, "42 bin 688 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 794 bin kişi havalimanlarımızdan hizmet aldı. İstanbul Havalimanı 16 ve 25 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 424 bin 630 yolcuya hizmet verdi" dedi. Bayram tatili boyunca otobüs firmalarının 204 bin 658 sefer yaparak toplam 3 milyon 115 bin yolcu taşıdığını anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan 354 bin 283, Ankara'dan 175 bin 909, İzmir'den 152 bin 694 kişi yola çıktı" dedi.


    12 MİLYON BİLETLİ YOLCU SEYAHAT ETTİ

    Havayolu 5 milyon 794 bin kişi

    Otobüs 3 milyon 115 bin kişi

    Demiryolu 2 milyon 900 bin kişi
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan
    Haberler Ekonomi Bayramda büyük göç: 12 milyon biletli yolcu seyahat etti