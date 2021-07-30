Bayramda büyük göç: 12 milyon biletli yolcu seyahat etti

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayram tatilinde karayolu seyahat firmaları, hava ve demiryolu ulaşım araçları ile yaklaşık 12 milyon biletli yolcunun, özel araçları ile de milyonlarca vatandaşın seyahat ettiğini açıkladı.
Karaismailoğlu, "42 bin 688 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 794 bin kişi havalimanlarımızdan hizmet aldı. İstanbul Havalimanı 16 ve 25 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 424 bin 630 yolcuya hizmet verdi" dedi. Bayram tatili boyunca otobüs firmalarının 204 bin 658 sefer yaparak toplam 3 milyon 115 bin yolcu taşıdığını anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan 354 bin 283, Ankara'dan 175 bin 909, İzmir'den 152 bin 694 kişi yola çıktı" dedi.
12 MİLYON BİLETLİ YOLCU SEYAHAT ETTİ
Havayolu 5 milyon 794 bin kişi
Otobüs 3 milyon 115 bin kişi
Demiryolu 2 milyon 900 bin kişi
Karaismailoğlu, "42 bin 688 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 794 bin kişi havalimanlarımızdan hizmet aldı. İstanbul Havalimanı 16 ve 25 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 424 bin 630 yolcuya hizmet verdi" dedi. Bayram tatili boyunca otobüs firmalarının 204 bin 658 sefer yaparak toplam 3 milyon 115 bin yolcu taşıdığını anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan 354 bin 283, Ankara'dan 175 bin 909, İzmir'den 152 bin 694 kişi yola çıktı" dedi.
12 MİLYON BİLETLİ YOLCU SEYAHAT ETTİ
Havayolu 5 milyon 794 bin kişi
Otobüs 3 milyon 115 bin kişi
Demiryolu 2 milyon 900 bin kişi