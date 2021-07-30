Altın dosyası! Ülkemizde son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi

Son yıllarda yaptığı atılımlarla 'enerjide tam bağımsızlık' hedefine büyük ölçüde yaklaşan Türkiye'nin maden kaynakları da gün yüzüne çıkarılıyor. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında devasa altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları ortaya çıkarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Yerin altındaki ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız" sözleriyle ortaya koyduğu kararlı duruş ile Bakanlık'a bağlı MTA, adeta son birkaç yılda Türkiye'nin yer altı zenginliğini yer üstüne çıkardı.

KEŞİFLER HIZLANDI

Türkiye'de son yıllarda büyük bir hız kazanan arama çalışmalarıyla birçok yeni maden sahası keşfediliyor. Son 10 yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. 2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton altın keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son 5 yılda gerçekleşti. Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi. Büyük bir bölümü son yıllarda yapılan keşiflerle artan Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. YERLI KÖMÜR...

Enerjinin yerli kaynaklardan karşılanması için yeri doldurulamaz bir öneme sahip yerli kömür keşifleriyse enerjiye hayat veriyor. MTA son yıllarda yaptığı çalışmalarla 4 milyar ton linyit keşfetti. Evlerde, enerji santrallerinde ve sanayide kullanılan yerli linyit ile ithal kömür ihtiyacı azalıyor. Ayrıca yine son yıllarda yapılan çalışmalarla 2.52 milyon ton metal bakır, teknolojinin her alanında kullanılan 235 bin ton nadir toprak elementi, ağırlıklı plastik, kağıt ve boya sektörlerinde kullanılan 864 bin ton metal titanyum, 2.4 milyar ton tarımda kullanılan polihalit bulundu.

8 YILIN REKORU

Türkiye'de yatırım amaçlı altın para ve külçe talebi bu yılın ilk yarısında 48.4 tonu buldu. Bu, son 8 yılın en yüksek 6 aylık talebi oldu.

Dünya Altın Konseyi, Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre; küresel altın talebi bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşerek 955.1 tona geriledi. Yılın ilk 6 ayında ise altın talebi yıllık yüzde 10 düşüşle 1833.1 ton oldu. Yılın ilk yarısında küresel altın takı talebi de 873.3 ton olarak açıklandı. Takı talebi, pandemi öncesi 2015-2019 ortalamasının yüzde 17 altında kaldı. Yılın ilk yarısında altın külçe ve para yatırımları ise 594 tonla son 8 yılın zirvesine çıktı.

TAKI KATLANDI

Türkiye'deki altın takı talebi ise ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre neredeyse 2 katına çıkarak 8.1 tona ulaştı. Ancak yıllık olarak talep yüzde 12 düştü. Yatırım amaçlı altın para ve külçe altın talebi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 91 düşüşle 4.1 tona geriledi. Buna karşın yılın ilk 6 ayında yatırım amaçlı altın talebi 48.4 tonu buldu. Bu rakam 2013'ün ilk 6 ayından bu yana ulaşılan en yüksek 6 aylık rakam oldu. Yani Türk halkı ilk çeyrekte altına adeta hücum ederken, ikinci çeyrekte alımları durdurdu. İlk çeyrekteki yoğun alımlarla 6 aylık talep 8 yılın rekorunu kırdı.

ALTIN REZERVİ 42 MİLYAR $

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Temmuz itibarıyla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 888 milyon dolara ulaştı. TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre; 16 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 297 milyon dolar artışla 62 milyar 880 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Temmuz'da 62 milyar 583 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 521 milyon dolar artarak 41 milyar 487 milyon dolardan 42 milyar 8 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolardan 104 milyar 888 milyon dolara yükseldi.

ONS FED İLE YÜKSELİŞTE

ALTININ ons fiyatı küresel piyasalarda yükseliş trendine girdi. 1790-1810 dolar arasındaki bantta seyreden ons altın dün 1820 doların da üzerine çıktı. Onstaki yükseliş içeride gram altın fiyatlarını etkilese de kurdaki geri çekilmeyle yükseliş sınırlı oldu ve gram altın 500 liranın altında kaldı. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına işaret ettiğini belirterek, bu beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında 1830 ve 1850 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.