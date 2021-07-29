Ve son dakika belli oldu! Sigortalı çalışanlar için devlet aylık destek ödemesi yapacak! Günlük olarak ödeniyor



BAŞVURULAR BAŞLADI!

İşverene yapılacak aylık 75 TL destek ödemesi için başvuruya gerek yok.

Resmi Gazete'de karar ile ilgili yapılan açıklamada, "2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk lirası olarak esas alınır.