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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 12:29
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    • 29.07.2021 12:29
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    Ve son dakika belli oldu! Sigortalı çalışanlar için devlet aylık destek ödemesi yapacak! Günlük olarak ödeniyor

    Tek tek açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 2016- 2020’de yapılan asgari ücret desteğinin bu yıl de devam etmesine karar verildi. “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte devlet doğrultusundan çalışanlar amacıyla ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği verilecek. Bütün işyerlerini kapsayacak destek amacıyla başvuruya ise lüzum bulunmuyor. Kanun ilaveten karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını da 30 Nisan 2021'e kadar durduruyor. Bu kapsamda toplam 13 milyar liralık borç, 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödenebilecek.

    takvim.com.tr
    Sigortalı çalışanlar için devlet aylık destek ödemesi yapacak!

    Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle devlet vatandaşlara detaylı destek ödemeleri yapmıştı. Son olarak oluşturulan düzenlemeler ile birlikte sigortalı çalışanlar amacıyla devletin destek gerçekleştireceği öğrenildi. Buna göre, devlet sigortalı çalıştıran işverenlere günlük 2.5 aylık 75 TL olmak üzere ödeme yapacak. Söz hususu ödeme Finansman İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

    1.4 MİLYON İŞLETME

    Toplamda 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Bu desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

    Bütün işyerlerini kapsayacak destek amacıyla başvuruya ise lüzum bulunmuyor. Kanun ilaveten karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını da 30 Nisan 2021'e kadar durduruyor. Bu kapsamda toplam 13 milyar liralık borç, 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödenebilecek.


        BAŞVURULAR BAŞLADI!

        İşverene yapılacak aylık 75 TL destek ödemesi için başvuruya gerek yok.

        Resmi Gazete'de karar ile ilgili yapılan açıklamada, "2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk lirası olarak esas alınır.

        Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz." İfadeleri kullanıldı.
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        Haberler Ekonomi Ve son dakika belli oldu! Sigortalı çalışanlar için devlet aylık destek ödemesi yapacak! Günlük olarak ödeniyor