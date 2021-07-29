Ve son dakika belli oldu! Sigortalı çalışanlar için devlet aylık destek ödemesi yapacak! Günlük olarak ödeniyor

Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle devlet vatandaşlara detaylı destek ödemeleri yapmıştı. Son olarak oluşturulan düzenlemeler ile birlikte sigortalı çalışanlar amacıyla devletin destek gerçekleştireceği öğrenildi. Buna göre, devlet sigortalı çalıştıran işverenlere günlük 2.5 aylık 75 TL olmak üzere ödeme yapacak. Söz hususu ödeme Finansman İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
1.4 MİLYON İŞLETME
Toplamda 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Bu desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
Bütün işyerlerini kapsayacak destek amacıyla başvuruya ise lüzum bulunmuyor. Kanun ilaveten karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını da 30 Nisan 2021'e kadar durduruyor. Bu kapsamda toplam 13 milyar liralık borç, 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödenebilecek.