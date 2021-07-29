Bu ödemeyi almayı unuttuysanız anında alabilirsiniz! Dul yetim anne baba kardeş eş ve çocuklara binlerce lira ödeniyor!

Devlet doğrultusundan sağlanan ve unutulan destek ödemelerini almayan vatandaşlar amacıyla geriye dönük ödeme bulunuyor. Çok sayıda vatandaş SGK doğrultusundan oluşturulan ödemeleri almadığı amacıyla bu paralar kurumda kalıyor. Öyle ki SGK içeriğinde unutulan paraların toplamı milyonlarca liraya ulaşmış durumda. Bu kapsamda SGK'da unutulmuş olsa da 5 senelik vakit zarfında geri alabileceğiniz ödemeleri sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), değişik isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Milyarlarca lirayı bulan bu ödemelerden fazlası şahıs haberdar değil. Para saatinde çekilmeyince hak yanıyor. Bu hakların bazıları yolluk, cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası olarak sıralanıyor.
YOLLUK ÖDEMESİ
Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılır. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontorlü, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.
ÇEYİZ İÇİN 24 MAAŞ
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesilir. Kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Başvuru SGK'ya.