Bu ödemeyi almayı unuttuysanız anında alabilirsiniz! Dul yetim anne baba kardeş eş ve çocuklara binlerce lira ödeniyor!

EMZİRME PARASI

Anne veya babanın birinin sigortalı veya bağkurlu olması ve en az 120 günlük primin yatmış olması halinde SGK tarafından emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

DOĞUM İZNİ PARASI

Doğum öncesi ve sonrası toplam 122 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna doğum izni veya rapor parası deniyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 4425 lira. Bu en az tutar. Ödeme PTT ve Ziraat'ten. Bu paranın yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr'den kontrol edebilirsiniz.

TOPLU PARA

Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK'ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.