10.000-20.000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması

Kullanım Amaçlarına Göre Krediler
Tüketim Kredileri: Bir ürünün ve ya hizmetin o anda karşılanabilmesi için alınan ve daha sonra belirli taksitlerle ödenen kredi türüdür. Kişilerin mobilya, beyaz eşya, tatil, elbise gibi ihtiyaçlar nedeniyle çektiği bu kredi günümüzün ihtiyaç kredisine örnektir.
Üretim Kredileri: Başka firmalar için üretim yapan kişilerin yararlanabileceği türden kredilerdir. İlaç, yem, tohum, gübre gibi üretilen ürünler için alınabilir.
Yatırım Kredileri: Hizmet sektöründe olan ya da imalat sektöründe yer alan firmaların yatırımlarını desteklemek amacıyla verilen kredi türüdür.
İşletme Kredileri: Kurulacak ya da var olan işletmelerin sermayesini oluşturan kredilerdir.
Teminata Göre Krediler
Açık Kredi: Bankaların müşterisine güven duymasından dolayı teminat ya da kefil istemeden verdiği kredi türüdür.
Teminatlı Krediler: Bankaların kefil, gayrimenkul gibi teminat sunulması durumunda verdiği kredilerdir.
Vadesine Göre Krediler
Vadeli Kredi: Alınan kredinin ödemesinin aylık taksitlere bölünmüş şekilde sunulduğu kredidir.
Vadesiz Krediler: Bankalardan alınan kredilerin (kredi kartı ile yapılan alışverişler gibi) aylık süreç içerisinde ödenmesi ile oluşan kredidir. Taksitlendirme yapılmaz sadece tek seferde ödeme yapılır.
Orta Vadeli Krediler: 1 yıldan 10 yıla kadar aylık taksitlere bölünmüş olan kredi türüdür.
Uzun Vadeli Krediler: 10 yıldan daha uzun süren vadeli krediler bu türdendir.