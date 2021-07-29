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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 13:37
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    • 29.07.2021 13:37
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    10.000-20.000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması

    Talep patlaması yaşanıyor. 12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-20.000 TL anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Bankalar tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan vatandaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Günümüzde hemen her ihtiyaca uygun kredi çeşitleri sunan bankalar, diğer bankalar ile olan rekabetleri nedeniyle de kredi çeşitlerini artırmaktadır. Eğitim giderleri için ayrı, araç almak için ayrı, ev almak için ayrı krediler derken hemen her isteğe uygun krediler bankaların verdiği kredi çeşitleri arasında yerini alabilmektedir

    takvim.com.tr
    10.000-20.000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz!

    12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-20.000 TL anında alabilirsiniz! İnternet ortamından online şekilde veya mobil işlem kanalları aracılığı ile her geçen gün daha fazla kullanımı hızlanan, bankalar tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alan kredi paketlerinden biride "ön onaylı kredi" olarak adlandırılır. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır.

    10.000 TL 36 AY

    10.000 TL 36 AY

        20.000 TL 36 AY

        20.000 TL 36 AY

        QNB FİNANSBANK SUNULAN SEÇENEKLER

        Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı:

        Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.

        Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.

        Doğum Günü Kredisi: Bu seçenek için "Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın." denildi.

        Borç Transferi Kredisi: Bu seçenek için "Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin." denildi.

        Kamu Çalışanına Özel Kredi: Bu seçenek için "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." denildi.

        Finans maaş Kredisi: Maaşını Bu seçenek için "QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın." denildi.


            Kullanım Amaçlarına Göre Krediler

            Tüketim Kredileri: Bir ürünün ve ya hizmetin o anda karşılanabilmesi için alınan ve daha sonra belirli taksitlerle ödenen kredi türüdür. Kişilerin mobilya, beyaz eşya, tatil, elbise gibi ihtiyaçlar nedeniyle çektiği bu kredi günümüzün ihtiyaç kredisine örnektir.

            Üretim Kredileri: Başka firmalar için üretim yapan kişilerin yararlanabileceği türden kredilerdir. İlaç, yem, tohum, gübre gibi üretilen ürünler için alınabilir.

            Yatırım Kredileri: Hizmet sektöründe olan ya da imalat sektöründe yer alan firmaların yatırımlarını desteklemek amacıyla verilen kredi türüdür.

            İşletme Kredileri: Kurulacak ya da var olan işletmelerin sermayesini oluşturan kredilerdir.

            Teminata Göre Krediler

            Açık Kredi: Bankaların müşterisine güven duymasından dolayı teminat ya da kefil istemeden verdiği kredi türüdür.

            Teminatlı Krediler: Bankaların kefil, gayrimenkul gibi teminat sunulması durumunda verdiği kredilerdir.

            Vadesine Göre Krediler

            Vadeli Kredi: Alınan kredinin ödemesinin aylık taksitlere bölünmüş şekilde sunulduğu kredidir.

            Vadesiz Krediler: Bankalardan alınan kredilerin (kredi kartı ile yapılan alışverişler gibi) aylık süreç içerisinde ödenmesi ile oluşan kredidir. Taksitlendirme yapılmaz sadece tek seferde ödeme yapılır.

            Orta Vadeli Krediler: 1 yıldan 10 yıla kadar aylık taksitlere bölünmüş olan kredi türüdür.

            Uzun Vadeli Krediler: 10 yıldan daha uzun süren vadeli krediler bu türdendir.
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            Haberler Ekonomi 10.000-20.000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması