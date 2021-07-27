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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 13:50
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    • 27.07.2021 13:50
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    Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor: 12 ay ödeme yok! Hiçbir ek maliyet yok! Hemen hesaplara geçiyor!

    Tek tek açıklamalar yapıldı. Herkes bu kredi türünü merak ediyor. Ziraat Bankası köyüne dönen vatandaşlara kredi ödemesi yapıyor. Projeden yararlanan her yapımcı 150.000 TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi amacıyla özkaynak aranmıyor. 18 yaşından büyük olan üretiler, kredi başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı İl / İlçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Bir sene süresince ödemesiz ve faizsiz olarak verilen kredi amacıyla başvurular geçen senenin Eylül ayında başladı. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi olanağında başvurular Ekim ayında sona erecek.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor: 12 ay ödeme yok!

    Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faizlerini araştırıyorlar. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı doğrultusundan Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşlara destek kredisi ödemesi yapıyor. Ödemeler yıl ertelemeli ve faizsiz olarak gerçekleştiriliyor. Köyde yaşam sürdürmek amacıyla bir sürü nedenim var projesi ile 1 yıl ertelemeli 150 bin TL faizsiz kredi veriyor. Bankaya geri ödemeler 84 ay vade ile yapılıyor. Söz konusu projeye başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.

    BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

    Bir yıl boyunca ödemesiz ve faizsiz olarak sunulan kredi için başvurular geçtiğimiz senenin Eylül ayında başladı. Üst limiti 150 bin lira olarak açıklanan kredi için 84 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi imkanında başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 Eylül'de hayata geçirilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıkları tamamlanan 14 ilde ise verilen kredi destekleri kullandırılmaya başlandı.

    BAŞVURULAR TARIM MÜDÜRLÜKLERİ'NDEN

    Söz konusu projeye başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.

        ÜST LİMİT 150 BİN

        Faizsiz kredi projesi için şu ifadeler kullanıldı; "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6 - 24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6 - 24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları; Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

        150 BİN TL'YE VARAN KREDİYE BAŞVURU ŞARTLARI

        84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

        Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

        Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

        İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.

        Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.
        hayvancılık

        İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.

        Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.

            Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 3 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir. a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştiriyor olması gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor: 12 ay ödeme yok! Hiçbir ek maliyet yok! Hemen hesaplara geçiyor!