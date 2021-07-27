Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor: 12 ay ödeme yok! Hiçbir ek maliyet yok! Hemen hesaplara geçiyor!

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bir yıl boyunca ödemesiz ve faizsiz olarak sunulan kredi için başvurular geçtiğimiz senenin Eylül ayında başladı. Üst limiti 150 bin lira olarak açıklanan kredi için 84 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi imkanında başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 Eylül'de hayata geçirilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıkları tamamlanan 14 ilde ise verilen kredi destekleri kullandırılmaya başlandı.