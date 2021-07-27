Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor: 12 ay ödeme yok! Hiçbir ek maliyet yok! Hemen hesaplara geçiyor!

Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faizlerini araştırıyorlar. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı doğrultusundan Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşlara destek kredisi ödemesi yapıyor. Ödemeler yıl ertelemeli ve faizsiz olarak gerçekleştiriliyor. Köyde yaşam sürdürmek amacıyla bir sürü nedenim var projesi ile 1 yıl ertelemeli 150 bin TL faizsiz kredi veriyor. Bankaya geri ödemeler 84 ay vade ile yapılıyor. Söz konusu projeye başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Bir yıl boyunca ödemesiz ve faizsiz olarak sunulan kredi için başvurular geçtiğimiz senenin Eylül ayında başladı. Üst limiti 150 bin lira olarak açıklanan kredi için 84 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi imkanında başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 Eylül'de hayata geçirilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıkları tamamlanan 14 ilde ise verilen kredi destekleri kullandırılmaya başlandı.
BAŞVURULAR TARIM MÜDÜRLÜKLERİ'NDEN
Söz konusu projeye başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.