Türk Nippon’dan bir sponsorluk daha

Futbol, voleybol, yelken gibi farklı branşlarda hem bireysel hem de takım sporlarına destek vererek Türk sporunun gelişmesini kendine hedef olarak belirleyen Türk Nippon Sigorta, sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. 2021-2022 Futbol Sezonu için Karagümrük Futbol Kulübü'nün resmi sigorta sponsoru olan Türk Nippon Sigorta, aynı zamanda takımın forma kolunda da firma logosu ile bir sezon boyunca yer alacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Sponsorluğunu gerçekleştirdiğimiz, olimpiyat seçmesini kazanan ilk yelken sporcusu Ecem Güzel ve Sultanlar Ligi'ne yükselen Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı'ndan sonra şimdi de takım sporlarının en önemli branşı olan futbolda sponsorluklarımıza devam ediyoruz. Sponsoru olduğumuz takım ve sporcuların başarılı olduğunu görmek maynı zamanda motive ediyor" dedi.
SPORA TAM DESTEK
Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Hem bireysel olarak hem de takım sporları bazında sponsorluklarımıza devam ederek spor ve sporcuya katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
SPORA TAM DESTEK
Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Hem bireysel olarak hem de takım sporları bazında sponsorluklarımıza devam ederek spor ve sporcuya katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.