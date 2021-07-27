Trafikte tam korunma için RAY'dan "İMM Tamam"

Ülkemizde trafiğe çıkan her motorlu aracın trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Trafik sigortası olarak bilinen karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ile kazalar ve kazalardan 3'üncü şahıslara doğabilecek maddi ve bedeni hasarlar sigorta korumasına alınıyor. Ancak zorunlu olan ve dolayısıyla teminat kapsamı yasalarla belirlenen trafik sigortası belirli teminat üst limitlerine sahip. Trafiğe çıkan araçların fiyatlarındaki artışlar, söz konusu limitlerin bazı durumlarda hasarı karşılamak için yetersiz kalmasına sebep olabiliyor. İhtiyari mali mesuliyet sigortalarıysa, olası bir kaza durumunda trafik sigortası tarafından karşılanmayan veya sigortalının kaskosunun olmaması ya da kasko limitinin hasarı karşılamaya yetmemesi durumunda yüksek teminat limitleriyle sigortalının güvencesi oluyor.
EK KORUMA İMKANI
Yıl içinde de ekonomik hareketlilik ve kur dalgalanmalarının araç ve dolayısıyla kaza başına hasar maliyetini yukarı yönde taşıyabildiğini kaydeden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Özellikle değeri yüksek bir araçla kazaya karıştığınızda ya da zincirleme kazalar gibi çok sayıda aracın kazaya karıştığı durumlarda trafik poliçesi limitlerinin üzerinde hasarlar ile karşılaşıyoruz. Bu noktada ek koruma ihtiyacı doğuyor. Biz de bütçeleri zorlamayacak yüksek limitli ek güvence sağlayan yeni ürünümüz İMM Tamam ile sigortalılarımızın trafikte başlarına ne gelirse gelsin tam güvence altında hissetmelerini istiyoruz" dedi.
AYDA 11 LİRADAN BAŞLAYAN PRİMLER
RAY Sigorta'nın İMM Tamam poliçesi, sigortalı aracın bir kazaya karışması durumunda teminat limitinin yetersiz kalması gibi talihsiz bir durumun önüne geçerek sigortalıların bu konudaki endişelerini gidermeyi hedefliyor. Primler ayda 11 liradan başlıyor.
EK KORUMA İMKANI
Yıl içinde de ekonomik hareketlilik ve kur dalgalanmalarının araç ve dolayısıyla kaza başına hasar maliyetini yukarı yönde taşıyabildiğini kaydeden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Özellikle değeri yüksek bir araçla kazaya karıştığınızda ya da zincirleme kazalar gibi çok sayıda aracın kazaya karıştığı durumlarda trafik poliçesi limitlerinin üzerinde hasarlar ile karşılaşıyoruz. Bu noktada ek koruma ihtiyacı doğuyor. Biz de bütçeleri zorlamayacak yüksek limitli ek güvence sağlayan yeni ürünümüz İMM Tamam ile sigortalılarımızın trafikte başlarına ne gelirse gelsin tam güvence altında hissetmelerini istiyoruz" dedi.
AYDA 11 LİRADAN BAŞLAYAN PRİMLER
RAY Sigorta'nın İMM Tamam poliçesi, sigortalı aracın bir kazaya karışması durumunda teminat limitinin yetersiz kalması gibi talihsiz bir durumun önüne geçerek sigortalıların bu konudaki endişelerini gidermeyi hedefliyor. Primler ayda 11 liradan başlıyor.