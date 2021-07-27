Ters köşe geldi! Bayram sonrası Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları güncellendi!

Bayram ardından paraya gereksinimi olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyorlar. Kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları. İnternet bankacılığı yaygınlaştıkça, bireysel kredi başvuru işlemlerini yapmak kolaylaşmıştır. Ancak bankalar bireysel ihtiyaç kredilerini teslim etmek için gerçek kişilerin muhatap olarak almayı ve gerekli olan evrakları teslim etmeyi şart koşmaktadır. Krediye başvuru yaparken hesabınızın bulunduğu bir bankadan ihtiyaç kredisi almak için sadece akıllı telefonunuzdan banka uygulamasını kullanarak başvuruyu birkaç dakika içinde çözmek mümkündür.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI