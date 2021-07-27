Otomobilde son dakika ÖTV indirimi geldi mi? İkinci el araba fiyatları düştü mü? İşte yeni tek tek kredi faiz oranları...

ÖTV indirimi son dakika: Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen pek çok şahıs yüksek vergilerden yakınıyor. Araçlara yapılan vergiler ederinin nerdeyse 3 katına çıkmasına sebep bulunduğu için, vatandaş otomobil firmalarından ÖTV indirimi bekliyor. ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor. Şu anda uygulanan ÖTV sistemine göre otomobil satın alırken vatandaşlar yüksek vergi tutarlarını ödemek durumunda kalıyorlar.