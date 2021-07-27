Artık netleşti! Sevinçten uçuracak! Temmuz ayında daha da arttı! İşte karşılıksız devlet yardımları! Zam geldi...

1-800 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı. Buna '2022 aylığı' da deniyor. Yaklaşık 800 bin şahıs bu yardımlardan faydalanıyor. Memur maaşındaki yüzde 8.45'lik artışa bağlı olarak 1 Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı.