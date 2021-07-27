Artık netleşti! Sevinçten uçuracak! Temmuz ayında daha da arttı! İşte karşılıksız devlet yardımları! Zam geldi...

Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile müracaat yapılabilen ödemeler amacıyla 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından çeşitli bilgi alınıyor. İşte gereksinim sahipleri amacıyla mühim olan 10 destek... Evde bakım parası, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 8.85'lik zamla eş güdümlü 140 liralık artarak 1.797 liraya yükseldi.
1-800 BİN KİŞİ YARARLANIYOR
Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı. Buna '2022 aylığı' da deniyor. Yaklaşık 800 bin şahıs bu yardımlardan faydalanıyor. Memur maaşındaki yüzde 8.45'lik artışa bağlı olarak 1 Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı.
2-HASTA VE YAŞLIYA BAKANA 1.797 LİRA
Evde bakım parası, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 8.85'lik zamla eş güdümlü 140 liralık artarak 1.797 liraya yükseldi.