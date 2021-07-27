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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 12:23
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    • 27.07.2021 12:23
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    Artık netleşti! Sevinçten uçuracak! Temmuz ayında daha da arttı! İşte karşılıksız devlet yardımları! Zam geldi...

    Devletin gereksinim sahiplerine tanıttığı karşılıksız destekler artarak devam ediyor. Çok çok bilinmeyen bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla sağlanıyor. Üstelik destekler temmuz itibarıyla arttı. Sadece kimlik kartıyla müracaat yapılabilen ödemeler amacıyla ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından çeşitli bilgi alabilmek mümkün. İşte gereksinim sahipleri yönünden çok mühim olan 10 destek... Bu anlamda en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından ufak dar gelirli vatandaşlara yardım tutarı 1 Temmuz'da 990 liraya çıktı. Yüzde 40-69 oranında engellilere aylık yardım ise 659 liraya yükseldi.

    Sevinçten uçuracak! Temmuz ayında daha da arttı! İşte karşılıksız devlet yardımları! Zam geldi...

    Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile müracaat yapılabilen ödemeler amacıyla 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından çeşitli bilgi alınıyor. İşte gereksinim sahipleri amacıyla mühim olan 10 destek... Evde bakım parası, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 8.85'lik zamla eş güdümlü 140 liralık artarak 1.797 liraya yükseldi.

    1-800 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

    Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı. Buna '2022 aylığı' da deniyor. Yaklaşık 800 bin şahıs bu yardımlardan faydalanıyor. Memur maaşındaki yüzde 8.45'lik artışa bağlı olarak 1 Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı.

    2-HASTA VE YAŞLIYA BAKANA 1.797 LİRA

    Evde bakım parası, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 8.85'lik zamla eş güdümlü 140 liralık artarak 1.797 liraya yükseldi.

        3-ENGEL ORANINA GÖRE ÖDEME

        En az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından ufak dar gelirli vatandaşlara yardım tutarı 1 Temmuz'da 990 liraya çıktı. Yüzde 40-69 oranında engellilere aylık yardım ise 659 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu tespit edilen fakir ailelere oluşturulan aylık ödemeler de 659 liraya çıktı.

        4-HARÇLIK YÜKSELDİ

        Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verdiği harçlıklar da zamlandı. Harçlık ihtiyarlarda 280 liradan 303 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 111 liradan 120 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 167 liradan 181 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 224 liradan 243 liraya çıktı.

        5-SİLİKOZİS HASTASINA

        Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kayıbı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.426 lira, yüzde 35-54 arasındakilere 1.631 lira, yüzde 55'in üstünde olanlara 1.816 lira ödeniyor.

        6-BEDAVA SAĞLIK

        Hanedeki şahıs başına düşen geliri 1.192 liranın altında olanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini (143 lira) devlet ödüyor. Gelir belirlenmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat yapılmalı.

        7-GSS KATILIM PAYI

        GSS katılım payı, eski adıyla yeşil kartlılara, 2022 sayılı yasa kapsamında olanlara ve bu bireylerin bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslara hastane, ilaç, reçete, gözlük gibi sıhhat giderleri amacıyla ödemiş oldukları tutarlar karşılığında, talep etmeleri durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı doğrultusundan oluşturulan ödemeye deniyor.


            8-ELEKTRİK İÇİN 137 LİRA DEVLETTEN

            Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, müracaatte bulunmaları durumunda evde yaşam sürdüren şahıs sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

            9-DAR GELİRLİYE KONUT KATKISI

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gereksinim sahibi alilere betonarme ev yapımı amacıyla 40 bin lira, prefabrik ev yapımına 30 bin lira, ev onarımına ise 20 bin lira veriyor. 5 bin lira da ev eşyası yardımı var.

            10-DOĞUM İÇİN DESTEK

            Birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıylase 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi Artık netleşti! Sevinçten uçuracak! Temmuz ayında daha da arttı! İşte karşılıksız devlet yardımları! Zam geldi...