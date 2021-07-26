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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 10:00
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    • 26.07.2021 10:00
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    E-Devlet üzerinden başvuru yapan emekliye 500 TL yatırılacak! Hemen almak için bunu yapmanız yeterli

    Peş peşe açıklama yapıldı. 500 TL hesaplara yatırılacak. Vakıfbank emekliler amacıyla promosyon fırsatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kamu bankası emekli maaşını, VakıfBank vasıtasıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 sene vakit ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri durumunda en az 500 TL ödeme gerçekletireceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL ödeme yapacak.

    takvim.com.tr
    E-Devlet üzerinden başvuru yapan emekliye 500 TL yatırılacak!

    Türkiye'de emekliler amacıyla detaylı destek ödemeleri yapılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere 1100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Kamu ve özel bankalar ise emekli maaşını kendi şubelerine taşıyan emeklilere para ödemesi yapıyor. Bu kapsamda bildirimde tespit edilen Vakıfbank e-Devlet üzerinden maaşını taşıyan emekliye en az 500 TL ödeme yapacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.


    KİM NE KADAR ALACAK?

    Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL ödeme yapacak. Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

    EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

    Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

        KAÇ YILDA BİR ALINIR?

        Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi E-Devlet üzerinden başvuru yapan emekliye 500 TL yatırılacak! Hemen almak için bunu yapmanız yeterli