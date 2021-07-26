E-Devlet üzerinden başvuru yapan emekliye 500 TL yatırılacak! Hemen almak için bunu yapmanız yeterli

Türkiye'de emekliler amacıyla detaylı destek ödemeleri yapılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere 1100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Kamu ve özel bankalar ise emekli maaşını kendi şubelerine taşıyan emeklilere para ödemesi yapıyor. Bu kapsamda bildirimde tespit edilen Vakıfbank e-Devlet üzerinden maaşını taşıyan emekliye en az 500 TL ödeme yapacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.