Binlerce lira alabilirsiniz! Artık çok kolay! Gelir belgesiz, bordrosuz ve kefilsiz bankaya gitmeden kredi veren bankalar!

İhtiyaç, otomobil ve konut kredisi çekmek amacıyla bankaların kapısını çaldığınızda, sizden maaş bordrosu isterler. Bu belgenin istenmesinin amacı, krediyi ödemeye gücünüzün olup olmadığı, aylık taksitleri karşılayıp karşılayamayacağınızın belirleme edilmesidir. Hiçbir geliri olmamasına karşın bankalara kredi başvurusunda belirlenen edilen şahıslar, bordrosuz, çalışan esnaf, çiftçi gibi şahıslar ve kendi işini yapmakta olan bu kapsamda maaşı bulunmayan şahıslar da, bu hususta mağduriyet yaşamaktadırlar.