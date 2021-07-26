Binlerce lira alabilirsiniz! Artık çok kolay! Gelir belgesiz, bordrosuz ve kefilsiz bankaya gitmeden kredi veren bankalar!

İhtiyaç, otomobil ve konut kredisi çekmek amacıyla bankaların kapısını çaldığınızda, sizden maaş bordrosu isterler. Bu belgenin istenmesinin amacı, krediyi ödemeye gücünüzün olup olmadığı, aylık taksitleri karşılayıp karşılayamayacağınızın belirleme edilmesidir. Hiçbir geliri olmamasına karşın bankalara kredi başvurusunda belirlenen edilen şahıslar, bordrosuz, çalışan esnaf, çiftçi gibi şahıslar ve kendi işini yapmakta olan bu kapsamda maaşı bulunmayan şahıslar da, bu hususta mağduriyet yaşamaktadırlar.
Şubeye Gitmeden Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar müşterilerinin kredi taleplerini cevaplayabilmek adına kendilerinin bazı şartları yerine getirmelerini talep ederler. Bunlardan bir tanesi de gelir belgesidir. Ancak düzenli geliri olmayanlar bankaya bu belgeyi sunamazlar. Peki gelir belgesiz bankalar kredi verir mi?
Sizler için kefilsiz senetsiz kredi veren bankaları kaleme aldık. Şubeye gitmeye gerek kalmadan da, maaş bordrosu talep etmeden de bazı bankalar kredi veriyor.