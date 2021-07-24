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    Piyasada 1000 TL’ye de 100 bin TL’ye de var: Bisiklet satışları patladı

    Pandemi nedeniyle spor salonlarının uzunca bir süre kapalı olması, bisiklet pazarını hareketlendirdi. Açık havada spor yapmak isteyenlerin bisiklet talebi patlama yaptı. Piyasada istenen bisikleti bulmak zorlaşırken, fiyatlar da yükseldi.

    Coronasiklet!

    Pandemi nedeniyle spor salonlarının uzunca bir süre kapalı olması, bisiklet pazarını hareketlendirdi. Açık havada spor yapmak isteyenlerin bisiklet talebi patlama yaptı. Piyasada istenen bisikleti bulmak zorlaşırken, fiyatlar da yükseldi.

    YETİŞKİNLER DE ALIYOR
    Gitti Gidiyor CCO'su Bülent Elçin, pandemi dönemiyle birlikte insanların kalabalık alanlardan uzak kalabilecekleri alternatif aramaya başladığını belirterek, "Bu sürecin bisiklet satışlarına olan etkisinin bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yılarda daha çok çocuk bisikletlerine ilgi vardı. Ancak pandemide özellikle yetişkin ve dağ bisikletlerine olan talepte artış yaşandı" diye konuştu.

    HAREKET GEÇEN YIL BAŞLADI


        Bisiklet satışlarının 2020'de 2019'a kıyasla yüzde 144 arttığını anlatan Elçin, "Bu yılın ilk 6 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57'lik artış yaşandı. 2020'de dağ bisikletlerinin satışında yüzde 32 artış yaşanırken, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 41 yükseliş oldu" dedi.

        ARANAN MODEL BULUNAMIYOR
        Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz        , bütün dünyada bisiklet kullanımına yönelim olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

        "Bisiklete talep yüzde 40 arttı. Durum böyle olunca da üretici firmalarımız ihracata yöneldi. İç piyasada bisiklet bulmak zorlaştı. Bisikletler toptancılara bile 5'er, 10'ar tane geliyor artık. Kimse aradığı modeli bulamıyor."

            PİYASADA BİN TL'YE DE 100 BİN TL'YE DE VAR
            Piyasada             her bütçeye göre bisiklet bulunuyor. Bin liraya da 100 bin liraya da bisiklet satılıyor. En yüksek fiyat ise dağ bisikletlerinde görülüyor.

            AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR
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            Haberler Ekonomi Piyasada 1000 TL’ye de 100 bin TL’ye de var: Bisiklet satışları patladı