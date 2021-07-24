Piyasada 1000 TL’ye de 100 bin TL’ye de var: Bisiklet satışları patladı

Pandemi nedeniyle spor salonlarının uzunca bir süre kapalı olması, bisiklet pazarını hareketlendirdi. Açık havada spor yapmak isteyenlerin bisiklet talebi patlama yaptı. Piyasada istenen bisikleti bulmak zorlaşırken, fiyatlar da yükseldi.
YETİŞKİNLER DE ALIYOR
Gitti Gidiyor CCO'su Bülent Elçin, pandemi dönemiyle birlikte insanların kalabalık alanlardan uzak kalabilecekleri alternatif aramaya başladığını belirterek, "Bu sürecin bisiklet satışlarına olan etkisinin bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yılarda daha çok çocuk bisikletlerine ilgi vardı. Ancak pandemide özellikle yetişkin ve dağ bisikletlerine olan talepte artış yaşandı" diye konuştu.
HAREKET GEÇEN YIL BAŞLADI