Piyasada 1000 TL’ye de 100 bin TL’ye de var: Bisiklet satışları patladı

YETİŞKİNLER DE ALIYOR

Gitti Gidiyor CCO'su Bülent Elçin, pandemi dönemiyle birlikte insanların kalabalık alanlardan uzak kalabilecekleri alternatif aramaya başladığını belirterek, "Bu sürecin bisiklet satışlarına olan etkisinin bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yılarda daha çok çocuk bisikletlerine ilgi vardı. Ancak pandemide özellikle yetişkin ve dağ bisikletlerine olan talepte artış yaşandı" diye konuştu.