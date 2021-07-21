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    • Ekonomi
    • 21.07.2021 13:42
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    • 21.07.2021 13:42
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    Ve netleşti! Ödemeler ailedeki kişi sayısına göre farklılaşıyor: Devlet 4 kişilik hanelere devlet aylık 200 TL'ye kadar yardım yapıyor!

    Pandemi sürecinde kişilerin evde kaldıkları vakitler arttı. Faturaların yükseldiği bu süreçte vatandaşların en çok zorlandığı ödemelerin başında elektrik faturaları oldu. Dar gelirli, muhtaç aileler ise devlet doğrultusundan sağlanan PTT vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırılan elektrik yardımlarını nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Bu kapsamda Aile Bakanlığı'nın açıkladığı durumlara göre vatandaşlar başvurularını yapacaklar. Kronik hastalara özel olarak sağlanan desteklerde başvuru şartları da değişiyor. İşte Aile Bakanlığı tarafından sağlanan elektrik yardımlarına dair o kategoriler.

    takvim.com.tr
    Devlet 4 kişilik hanelere devlet aylık 200 TL'ye kadar yardım yapıyor!

    Pandemi sürecinde bireylerin evde kaldıkları vakitler arttı. Faturaların yükseldiği bu süreçte kişilerin en çok zorlandığı ödemelerin başında elektrik faturaları oldu. Elektrik yardımları vatandaşlara iki değişik şekilde ulaştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü içeriğinde hizmet veren Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vasıtasıyla elektrik yardımı başvurularını alıyor. 2021 senesinde iki değişik elektrik yardımı yayınlayan bakanlık birimleri sağlanan yardımların hangi nedenle sunulduğunu ilan ettiler.

    Elektrik Tüketim Desteği

    Bakanlığın sağladığı bu detsek ödemeleri 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardım programlarından faydalanan lüzum sahibi hanelere ödenir. Ödemeler ailede yaşam sürdüren şahıs sayısına göre değişir.

    Kimlerin müracaat yapabileceğine dair çeşitli bir bildirimde tespit edilen Aile Bakanlığı, elektrik tüketim desteğinin derli toplu sosyal yardım almaya dair verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelere ödendiğini bildirdi. Elektrik tüketim desteği kapsamında 1-2 şahıslik hanelere aylık 75 kWh, 3 şahıslik hanelere aylık 100 kWh, 4 şahıslik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha çok şahıslik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.

        Başvuru işlemleri ise bakanlık doğrultusundan direk alınır. Ailelerin müracaat yapmasına lüzum olmayıp sistemde kayıtlı ailelere sağlanır. Fakat destek bağlanmayan aileler kendi ilçelerinde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından çeşitli bilgi alabilir, destek amacıyla dilekçe sunabilirler.

        Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği

        Aile Bakanlığı'nın sağladığı bir diğer elektrik yardımı ise kronik hastalara ödenir. Kronik hastalığı bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile Bakanlığı aylık elektrik desteği sağlar.

        Bakanlık bu desteğin kimlere yapıldığına dair, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 2828 sayılı Kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hastaların yaşadığı hanelere Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

        Kronik hastalara sağlanan destekler için başvuru işlemleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına doğrudan yapılır. Başvuruların onaylanması durumunda aylık 200 TL'ye kadar fatura desteği sağlanır.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Ödemeler ailedeki kişi sayısına göre farklılaşıyor: Devlet 4 kişilik hanelere devlet aylık 200 TL'ye kadar yardım yapıyor!