Ve netleşti! Ödemeler ailedeki kişi sayısına göre farklılaşıyor: Devlet 4 kişilik hanelere devlet aylık 200 TL'ye kadar yardım yapıyor!

Pandemi sürecinde bireylerin evde kaldıkları vakitler arttı. Faturaların yükseldiği bu süreçte kişilerin en çok zorlandığı ödemelerin başında elektrik faturaları oldu. Elektrik yardımları vatandaşlara iki değişik şekilde ulaştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü içeriğinde hizmet veren Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vasıtasıyla elektrik yardımı başvurularını alıyor. 2021 senesinde iki değişik elektrik yardımı yayınlayan bakanlık birimleri sağlanan yardımların hangi nedenle sunulduğunu ilan ettiler.