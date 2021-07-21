Ve netleşti! Ödemeler ailedeki kişi sayısına göre farklılaşıyor: Devlet 4 kişilik hanelere devlet aylık 200 TL'ye kadar yardım yapıyor!

Pandemi sürecinde bireylerin evde kaldıkları vakitler arttı. Faturaların yükseldiği bu süreçte kişilerin en çok zorlandığı ödemelerin başında elektrik faturaları oldu. Elektrik yardımları vatandaşlara iki değişik şekilde ulaştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü içeriğinde hizmet veren Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vasıtasıyla elektrik yardımı başvurularını alıyor. 2021 senesinde iki değişik elektrik yardımı yayınlayan bakanlık birimleri sağlanan yardımların hangi nedenle sunulduğunu ilan ettiler.
Elektrik Tüketim Desteği
Bakanlığın sağladığı bu detsek ödemeleri 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardım programlarından faydalanan lüzum sahibi hanelere ödenir. Ödemeler ailede yaşam sürdüren şahıs sayısına göre değişir.
Kimlerin müracaat yapabileceğine dair çeşitli bir bildirimde tespit edilen Aile Bakanlığı, elektrik tüketim desteğinin derli toplu sosyal yardım almaya dair verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelere ödendiğini bildirdi. Elektrik tüketim desteği kapsamında 1-2 şahıslik hanelere aylık 75 kWh, 3 şahıslik hanelere aylık 100 kWh, 4 şahıslik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha çok şahıslik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.