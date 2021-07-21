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    • Ekonomi
    • 21.07.2021 13:25
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    • 21.07.2021 13:25
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    Vakıfbank’tan satılık 2012 model Renault Fluence ve 185 Bin TL’ye satılık 2017 model Ford Focus! 9 bin 250 TL yatırmanız yeterli

    Vakıfbank doğrultusundan satışa yayılan bu 2.el Ford Focus araca öneri vermek amacıyla 9 bin 250 TL teminat yatırmanız gerekmektedir. Aracın satışına dair bulgular alçakta verilmiştir. Fiyat öneriyi vermek amacıyla alçakta belirti edilen linki tıklayınız… Öte yandan Vakıfbank’tan ikinci el satılık 2012 model Renault Fluence Busıness 1.5 DCİ araba. Bu aracın muhammen bedeli 95 Bin TL’dir. Vakıfbank tarafından satılan araçlar açık teklif usulü ile satışa sunulmaktadır. Bu 2. el araca teklif vermek için teminat olarak 4 bin 750 TL bakaya yatırmanız gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    185 Bin TL’ye satılık 2017 model Ford Focus!

    Vakıfbank'tan ikinci el 2017 Ford Focus 1.5L TDCI 120PS EU6 4K PWS TREND X 4 Door sedan araba satılıktır. Araç Vakıfbank tarafından açık teklif usulü ile satılmaktadır. Aracın muhammen bedeli 185 bin TL'dir. Bir çok banka icralık olarak el koymuş olduğu motorlu taşıtları ihale yöntemiyle satışa çıkartmaktadır. Bu taşıtların en başında ise otomobiller gelmektedir. Bu araçların ihalesine herkes gibi sizlerde katıla bilirsiniz. Anlayacağınız açık arttırmaya katıla bilmeniz için illa oto galeri işletme sahibi olmanız gerekmez. Tabi bankaların icralık araba satış ihalelerine katılımda bir kaç şartı vardır.

    No: 34AJE045

    İl: İstanbul

    Araç Türü: Otomobil

    Marka: FORD

    Model Adı: FOCUS

    Model Detayı: FORD FOCUS 1.5L TDCI 120PS EU6 4K PWS TREND X 4 Door sedan

    Model Yılı: 2017

    Yakıt Türü: Dizel

    Şanzıman Türü: Otomatik

    Kilometre: 46300

    Kasa Tipi: Sedan

    Motor Hacmi: 1301-1600 cc

    Motor Gücü: 101-125 Hp

    Renk: BEYAZ

    Aracın Bulunduğu Adres: GENEL MÜDÜRLÜK GARAJ

    Başlangıç Bedeli: 185.000 TL

    Teminat Bedeli: 9.250 TL

    Min. Artış: 250 TL

    Bu araca Vakıfbank'ın resmi internet sayfası üzerinden hemen teklif vermek için BURAYA TIKLAYINIZ

        Marka: RENAULT

        Model Adı: FLUENCE

        Model Detayı: RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCİ

        Model Yılı: 2012

        Yakıt Türü: Dizel

        Şanzıman Türü: Manuel

        Kilometre: 220665

        Kasa Tipi: Sedan

        Motor Hacmi: 1301-1600 cc

        Motor Gücü: 101-125 Hp

        Renk: BEYAZ

        Aracın Bulunduğu Adres: EBİS OTOPARK

        Başlangıç Bedeli: 95.000 TL

        Teminat Bedeli: 4.750 TL

        Min. Artış: 250 TL

        Vakıfbank satılık 2012 Renault Fluence Busıness 1.5 DCİ araca teklif vermek için BURAYA TIKLAYINIZ

        Bankalardan 2. El Araç Nasıl Alınır?

        Bir çok banka icralık olarak el koymuş olduğu motorlu taşıtları ihale yöntemiyle satışa çıkartmaktadır. Bu taşıtların en başında ise otomobiller gelmektedir. Bu araçların ihalesine herkes gibi sizlerde katıla bilirsiniz. Anlayacağınız açık arttırmaya katıla bilmeniz için illa oto galeri işletme sahibi olmanız gerekmez. Tabi bankaların icralık araba satış ihalelerine katılımda bir kaç şartı vardır.

        Bu şartlar ise icralık ihale ile satış yapan tüm bankalarda aynıdır. İcralık ilanlara bu nedenler nasıl başvuru yapılacağına geçmeden bu şartları bilmeniz son derece önem arz eder.

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        Haberler Ekonomi Vakıfbank’tan satılık 2012 model Renault Fluence ve 185 Bin TL’ye satılık 2017 model Ford Focus! 9 bin 250 TL yatırmanız yeterli