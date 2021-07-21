Vakıfbank’tan satılık 2012 model Renault Fluence ve 185 Bin TL’ye satılık 2017 model Ford Focus! 9 bin 250 TL yatırmanız yeterli

Vakıfbank'tan ikinci el 2017 Ford Focus 1.5L TDCI 120PS EU6 4K PWS TREND X 4 Door sedan araba satılıktır. Araç Vakıfbank tarafından açık teklif usulü ile satılmaktadır. Aracın muhammen bedeli 185 bin TL'dir. Bir çok banka icralık olarak el koymuş olduğu motorlu taşıtları ihale yöntemiyle satışa çıkartmaktadır. Bu taşıtların en başında ise otomobiller gelmektedir. Bu araçların ihalesine herkes gibi sizlerde katıla bilirsiniz. Anlayacağınız açık arttırmaya katıla bilmeniz için illa oto galeri işletme sahibi olmanız gerekmez. Tabi bankaların icralık araba satış ihalelerine katılımda bir kaç şartı vardır.
No: 34AJE045
İl: İstanbul
Araç Türü: Otomobil
Marka: FORD
Model Adı: FOCUS
Model Detayı: FORD FOCUS 1.5L TDCI 120PS EU6 4K PWS TREND X 4 Door sedan
Model Yılı: 2017
Yakıt Türü: Dizel
Şanzıman Türü: Otomatik
Kilometre: 46300
Kasa Tipi: Sedan
Motor Hacmi: 1301-1600 cc
Motor Gücü: 101-125 Hp
Renk: BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres: GENEL MÜDÜRLÜK GARAJ
Başlangıç Bedeli: 185.000 TL
Teminat Bedeli: 9.250 TL
Min. Artış: 250 TL
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