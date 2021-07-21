Vakıfbank’tan satılık 2012 model Renault Fluence ve 185 Bin TL’ye satılık 2017 model Ford Focus! 9 bin 250 TL yatırmanız yeterli

Bankalardan 2. El Araç Nasıl Alınır?

Bir çok banka icralık olarak el koymuş olduğu motorlu taşıtları ihale yöntemiyle satışa çıkartmaktadır. Bu taşıtların en başında ise otomobiller gelmektedir. Bu araçların ihalesine herkes gibi sizlerde katıla bilirsiniz. Anlayacağınız açık arttırmaya katıla bilmeniz için illa oto galeri işletme sahibi olmanız gerekmez. Tabi bankaların icralık araba satış ihalelerine katılımda bir kaç şartı vardır.

Bu şartlar ise icralık ihale ile satış yapan tüm bankalarda aynıdır. İcralık ilanlara bu nedenler nasıl başvuru yapılacağına geçmeden bu şartları bilmeniz son derece önem arz eder.