Ve resmen duyuruldu! Anında hesaplara yatıyor! Asgari ücretli çalışanların banka hesaplarına 518 TL veriliyor

Kurban Bayramı'nda binlerce şahıs çalışmaya devam ediyor. Fakat çalışanlara işverenleri doğrultusundan bayram mesaisi ödemesi yapılıyor. Bu yıl bayramda çalışan asgari ücretliye ise 518 TL ödeme yapılacak. Bayramda çalışan vatandaşlara ödemeleri nakit olarak yapılıyor. Çalışanın aylık maaşı 30 güne bölünerek günlük ücret hesaplaması yapılıyor. Günlük ücretin 2 ile çarpılması ile ise çalışanın alacağı bayram ücreti ortaya çıkmış oluyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ödeme yapılacak.
Bayram ücretleri nasıl hesaplanır?
Bayramda çalışan vatandaşlara ödemeleri nakit olarak yapılıyor. Çalışanın aylık maaşı 30 güne bölünerek günlük ücret hesaplaması yapılıyor. Günlük ücretin 2 ile çarpılması ile ise çalışanın alacağı bayram ücreti ortaya çıkmış oluyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ödeme yapılacak.
Bayram Mesaisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Genel tatil günü olarak değerlendirilen bayramlarda belirli işyerleri ve çalışanların iş devamlılığını sağlaması gerekebiliyor. Çalışanların iş sorumluluklarını sürdürdüğü bu süreç bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Resmi olarak da tatil olan bayramlarda mesai çalışanlar ve işyeri arasındaki iş sözleşmesine bağlı olarak yapılabiliyor.